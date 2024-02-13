https://sputnikarabic.ae/20240213/زعيم-أنصار-الله-عدم-مرور-أو-عبور-سفينة-مرتبطة-بإسرائيل-في-هذه-الأسابيع-انتصار-حقيقي-1086042512.html
زعيم "أنصار الله": عدم مرور أو عبور سفينة مرتبطة بإسرائيل في هذه الأسابيع انتصار حقيقي
زعيم "أنصار الله": عدم مرور أو عبور سفينة مرتبطة بإسرائيل في هذه الأسابيع انتصار حقيقي
أكد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الثلاثاء، أن "منع حركة السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي هو انتصار على ثلاثي الشر، أمريكا وإسرائيل... 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T17:47+0000
2024-02-13T17:47+0000
2024-02-13T17:47+0000
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واعتبر الحوثي، في كلمة له، أن "عدم مرور أو عبور لسفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي، خلال هذه الأسابيع، بمثابة انتصار حقيقي وإنجاز مهم جدا"، وفقا لقناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله".وأشار إلى أن "الأمريكيين والبريطانيين، أصبحوا منذ بدء عدوانهم على بلدنا يعيشون مشكلة العدو الإسرائيلي، في أن سفنهم مستهدفة".وتابع بأن "تصريحات الإسرائيليين والأمريكيين والبريطانيين تتطابق مع تصريحات ومواقف قادة المرتزقة".وأضاف، قائلا: "موقف شعبنا مؤثر بشكل استراتيجي، ولذلك قاموا بالعدوان على بلدنا وورطوا أنفسهم بكل ما ترتب على ذلك من تبعات".وشدد، بالقول: "نتائج عملياتنا العسكرية له تأثير ليس فقط على وضع العدو في أم الرشراش، وإنما على مستوى وضعه الاقتصادي بشكل عام".وناشد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، في كلمته "بضرورة استمرارية التحرك ضد همجية العدو الإسرائيلي مع تحضيراته للعدوان والاجتياح البري لرفح".واعتبر بأن "هناك تقصير رهيب جدا من كثير من البلدان في أمتنا سواء على مستوى العالم العربي أو غيره تجاه ما يجري في قطاع غزة".وأردف، قائلا: "سكوت دول وشعوب بأكملها من أبناء أمتنا وعدم تحركهم الجاد هو اشتراك بشكل أو بآخر في الجريمة بغزة".وتابع أنه "لتحرك مصر باعتبار الجوار والانتماء للإسلام والعروبة والجوار أهمية وحتى بالنظر إلى المصلحة القومية والأمن القومي المصري".ووسعت "أنصار الله"، في الآونة الأخيرة، هجماتها في البحرين الأحمر والعربي، إذ تقول إنها تستهدف "السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها"، لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، رداً على الضربات التي تنفذها واشنطن ولندن على مواقع للجماعة.وفي 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت أمريكا وبريطانيا، هجومًا واسعًا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.
https://sputnikarabic.ae/20240213/الجيش-الأمريكي-أنصار-الله-أطلقت-صاروخين-باتجاه-سفينة-في-باب-المندب-1086019995.html
https://sputnikarabic.ae/20240204/وزير-الخارجية-البريطاني-سلوكيات-أنصار-الله-المتهورة-تعرض-حياة-الأبرياء-للخطر-وتهدد-الملاحة-1085724934.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
زعيم "أنصار الله": عدم مرور أو عبور سفينة مرتبطة بإسرائيل في هذه الأسابيع انتصار حقيقي
أكد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الثلاثاء، أن "منع حركة السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي هو انتصار على ثلاثي الشر، أمريكا وإسرائيل وبريطانيا".
واعتبر الحوثي، في كلمة له، أن "عدم مرور أو عبور لسفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي، خلال هذه الأسابيع، بمثابة انتصار حقيقي وإنجاز مهم جدا"، وفقا لقناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله".
وأشار إلى أن "الأمريكيين والبريطانيين، أصبحوا منذ بدء عدوانهم على بلدنا يعيشون مشكلة العدو الإسرائيلي، في أن سفنهم مستهدفة".
وتابع بأن "تصريحات الإسرائيليين والأمريكيين والبريطانيين تتطابق مع تصريحات ومواقف قادة المرتزقة".
وأضاف، قائلا: "موقف شعبنا مؤثر بشكل استراتيجي، ولذلك قاموا بالعدوان على بلدنا وورطوا أنفسهم بكل ما ترتب على ذلك من تبعات".
وشدد، بالقول: "نتائج عملياتنا العسكرية له تأثير ليس فقط على وضع العدو في أم الرشراش، وإنما على مستوى وضعه الاقتصادي بشكل عام".
وناشد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، في كلمته "بضرورة استمرارية التحرك ضد همجية العدو الإسرائيلي مع تحضيراته للعدوان والاجتياح البري لرفح".
واعتبر بأن "هناك تقصير رهيب جدا من كثير من البلدان في أمتنا سواء على مستوى العالم العربي أو غيره تجاه ما يجري في قطاع غزة".
وأردف، قائلا: "سكوت دول وشعوب بأكملها من أبناء أمتنا وعدم تحركهم الجاد هو اشتراك بشكل أو بآخر في الجريمة بغزة".
وشدد الحوثي على أن "مصر لها أهمية فيما يتعلق برفح بحكم اتفاقية السلام واختراق العدو لتلك الاتفاقية وهو يتجاوز محور فيلادلفيا".
وتابع أنه "لتحرك مصر باعتبار الجوار والانتماء للإسلام والعروبة والجوار أهمية وحتى بالنظر إلى المصلحة القومية والأمن القومي المصري".
ووسعت "أنصار الله"، في الآونة الأخيرة، هجماتها في البحرين الأحمر والعربي،
إذ تقول إنها تستهدف "السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها"، لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، رداً على الضربات التي تنفذها واشنطن ولندن على مواقع للجماعة.
وفي 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت أمريكا وبريطانيا، هجومًا واسعًا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.