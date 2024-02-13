https://sputnikarabic.ae/20240213/متحدث-فتح-لـسبوتنيك-نتعامل-بإيجابية-مع-دعوة-المصالحة-الروسية-ونقدر-جهود-موسكو-لإنهاء-الانقسام-1086046038.html

متحدث "فتح" لـ"سبوتنيك": نتعامل بإيجابية مع دعوة المصالحة الروسية ونقدر جهود موسكو لإنهاء الانقسام

متحدث "فتح" لـ"سبوتنيك": نتعامل بإيجابية مع دعوة المصالحة الروسية ونقدر جهود موسكو لإنهاء الانقسام

صرح الدكتور حسين حمايل، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إن "الحركة ستتعامل بإيجابية مع الدعوة الروسية، لعقد جولة مفاوضات من أجل المصالحة الوطنية بين الفصائل... 13.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-13T20:18+0000

2024-02-13T20:18+0000

2024-02-13T20:18+0000

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وأوضح حمايل، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "الحركة تقدر الجهود الروسية لإنهاء الانقسام وتؤيد أي تحرك يفضي إلى المصالحة الوطنية، فيما ينصب تركيز القيادة الفلسطينية وحركة فتح باتجاه وقف المجازر والقتل والتدمير بحق أبناء الشعب الفلسطيني وإفشال المخطط الإسرائيلي في موضوع التهجير".وأكد حمايل أن "الهدف الحالي لحركة فتح هو السعي لوقف الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة، وبعد إيقاف الحرب كل شيء ممكن".ومضى، قائلًا: "المصالحة الوطنية بالنسبة لنا كحركة فتح لم تعد كما السابق، مجرد جولات تنتهي برفض حماس كل بنودها، كما حدث في آخر اجتماع بمدينة العلمين المصرية، حيث تم التوافق على الكثير من القضايا وكانت الأمور قد تمت وبعد الخروج رفضت، ولم تعد للحديث عن البنود مرة أخرى".وشدد على "ضرورة أن يكون هناك حل وطني فلسطيني شامل لكل القضايا، ومطلوب من كل الفصائل الفلسطينية أن تقف عند مسؤولياتها بقرار فلسطيني مستقل على طاولة حوار وطني فلسطيني".وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا ترى آفاقا لتحقيق استقرار سريع في الوضع حول قطاع غزة، على خلفية خطط إسرائيل لتوسيع العملية العسكرية.وقال لافروف، في مؤتمر الشرق الأوسط الـ13 لنادي "فالداي" الدولي للحوار: "بالنظر إلى الموقف المتشدد (لا هوادة فيه) للقيادة الإسرائيلية بشأن مواصلة العملية العسكرية في غزة وتوسيعها الآن إلى رفح، فإننا لا نرى احتمالات لتحقيق استقرار سريع للوضع في هذا القطاع".وأضاف لافروف: "نحن بحاجة إلى البحث عن مخرج من هذا الوضع الكارثي، الذي من شأنه أن يمنع وقوع الكارثة، وزملاؤنا الأمريكيون هم الذين يدفعون فلسطين وإسرائيل والشرق الأوسط بأكمله إلى الكارثة".وأشار لافروف إلى أن موسكو تتوقع عقد اجتماع فلسطيني - فلسطيني، في المستقبل المنظور بمشاركة جميع الفصائل للتغلب على الانقسامات الداخلية.وأضاف: "نقترح عقد لقاء فلسطيني مشترك بمشاركة الفصائل القيادية كافة لتجاوز الانقسامات الداخلية".واتهم وزير الخارجية الروسي، في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، الولايات المتحدة الأمريكية، بعرقلة جميع الجهود الرامية إلى وقف العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

https://sputnikarabic.ae/20240213/لافروف-روسيا-لا-ترى-آفاقا-لتحقيق-استقرار-في-غزة-بضوء-موقف-إسرائيل-المتشدد-1086027293.html

https://sputnikarabic.ae/20240213/لافروف-يكشف-السبب-الرئيسي-لعدم-استقرار-الشرق-الأوسط-1086026259.html

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