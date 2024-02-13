https://sputnikarabic.ae/20240213/لافروف-يكشف-السبب-الرئيسي-لعدم-استقرار-الشرق-الأوسط-1086026259.html
لافروف يكشف السبب الرئيسي لعدم استقرار الشرق الأوسط
لافروف يكشف السبب الرئيسي لعدم استقرار الشرق الأوسط
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن القضية الفلسطينية التي طال أمدها ولم يتم تسويتها هي العامل الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط،... 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T09:38+0000
2024-02-13T09:38+0000
2024-02-13T09:38+0000
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روسيا, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
روسيا, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
لافروف يكشف السبب الرئيسي لعدم استقرار الشرق الأوسط
يتبع
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن القضية الفلسطينية التي طال أمدها ولم يتم تسويتها هي العامل الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وذلك خلال مؤتمر الشرق الأوسط الثالث عشر لنادي فالداي الدولي.