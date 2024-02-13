https://sputnikarabic.ae/20240213/نصر-الله-من-يهددنا-بالتوسعة-في-الحرب-نهدده-بالتوسعة-كذلك---عاجل--1086039588.html

نصر الله: من يهددنا بالتوسعة في الحرب نهدده بالتوسعة كذلك

نصر الله: من يهددنا بالتوسعة في الحرب نهدده بالتوسعة كذلك

صرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، قائلا: "من يهددنا بالتوسعة في الحرب نهدده بالتوسعة كذلك"، وذلك خلال الاحتفال التكريمي... 13.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-13T15:25+0000

2024-02-13T15:25+0000

2024-02-13T15:45+0000

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وخلال كلمته المتلفزة، أضاف نصر الله، بالقول: "من يهددنا بالتوسعة في الحرب نهدده بالتوسعة كذلك، ومن يتصور أن المقاومة في لبنان تشعر لو للحظة واحدة بخوف أو ارتباك هو مشتبه ومخطئ تمامًا ويبني على حسابات خاطئة"، مشددًا على أن "المقاومة اليوم أشد يقينًا وأقوى عزمًا لمواجهة العدو في أي مستوى من مستويات المواجهة".وتابع نصر الله: "الجبهة في جنوب لبنان هي ضغط ومساندة ومشاركة في إلحاق الهزيمة بالعدو وإضعافه حتى يوقف العدوان، وتحكمها موازين ردع وحسابات دقيقة عند طرفي القتال، ولكن هناك جو كبير من التهويل قد يصل الى مستوى الانحطاط الاخلاقي والسفالة".وأفاد نصر الله بأن "قوة المقاومة في الجنوب هو في هذا الاحتضان الشعبي والكبير، ونحن نستند على هذه الجبال الشامخة والإرادات الصلبة وهذه المقاومة بهذه التضحيات وهذا الصمود، وهم يدافعون عن كل لبنان وإلا استباحت إسرائيل كل لبنان".وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع."حزب الله" يعلن استهداف مبنى للشرطة الإسرائيلية وتحقيق إصابة مباشرة

https://sputnikarabic.ae/20240213/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-إذا-ضرب-العدو-سفننا-فسنضرب-العدد-نفسه-أو-أكثر-1086030919.html

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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى