https://sputnikarabic.ae/20240213/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-إذا-ضرب-العدو-سفننا-فسنضرب-العدد-نفسه-أو-أكثر-1086030919.html

قائد الحرس الثوري الإيراني: إذا ضرب العدو سفننا فسنضرب العدد نفسه أو أكثر

قائد الحرس الثوري الإيراني: إذا ضرب العدو سفننا فسنضرب العدد نفسه أو أكثر

حذر القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، "من أن إيران ستضرب عدد السفن نفسه أو أكثر إذا تعرضت لهجوم بحري". 13.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-13T12:50+0000

2024-02-13T12:50+0000

2024-02-13T12:50+0000

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وقال اللواء سلامي، في تصريحات له، إن "العدو إذا أراد الدخول من أي جهة، سيقوم الحرس الثوري والتعبئة بقطع الطريق عليه"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف: "لقد وصلنا اليوم إلى حرس ثورة بحيث إذا كان هناك معركة فنحن على يقين بأننا سننتصر بالتوكل على الله عز وجل"، متابعًا: "وإذا كانت هناك حرب إلكترونية، فسنهزم العدو لأن لدينا خبرة فيها".وأضاف، إذا امتدت الحرب إلى الساحات الخارجية، فإن الحرس الثوري لديه القدرة على بناء القوة في الخارج.وأعلن الحرس الثوري الإيراني نجاح إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من سفينة حربية، في إطار عمل مشترك بين القوات الجوفضائية والبحرية للحرس الثوري.وقال القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، إن "هذا الإنجاز الجديد زاد نطاق نفوذنا وقواتنا البحرية إلى أي نقطة مطلوبة"، مؤكدا الوقوف بقوة أمام جميع التهديدات والمخاطر، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الاثنين، "تصميم زوارق بطول 6 أمتار تتمكن من إطلاق صواريخ يصل مداها إلى 30 كيلومترا".وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، في تصريحات له: "قمنا بصناعة العديد من السفن المتقدمة حتى الآن، ونحن رواد في مجال الزوارق السريعة لأن إطلاق الصواريخ بسرعة 90 و110 عقدة أمر غير مسبوق في العالم"، مضيفا أن "هذه الصواريخ مصنعة بالكامل في الداخل الإيراني"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وتابع تنكسيري: "بالرغم من جميع العقوبات والمشكلات، فقد نجحت إيران في صنع العديد من الصواريخ"، مؤكدا "حضور وتواجد القوات البحرية الإيرانية في مياه الخليج ومضيق هرمز، وأنها على استعداد لمواجهة العدو هناك بهدف الدفاع عن مصالح البلاد والشعب الإيراني".وكان نائب القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، الأدميرال حبيب الله سياري، قد قال إن "جمهورية إيران الإسلامية، هي القوة الرائدة في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة الذكية في المنطقة"، مشيرا إلى أن بلاده تنتج مختلف أنواع الأسلحة والذخيرة، بما في ذلك الطائرات من دون طيار والصواريخ وأنظمة الدفاع "أرض - جو"، كما أنها تصدر بعضها، بحسب قوله.ونقلت وكالة "إرنا"، خطابا لسياري ألقاه خلال مراسم إحياء ذكرى مقتل 31 إيرانيا من جامعة النفط في مدينة آبادان في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران خلال فترة "الدفاع المقدس" (1980-1988)، قال خلاله إن "سر نجاح البلاد يكمن في مواصلة طريق الشهداء والتلاحم والوحدة الوطنية".وتطرق القائد الإيراني إلى قضية الحفاظ على وحدة أراضي البلاد بعد مرور 45 عاما على انتصار الثورة الإسلامية، مشيرًا إلى أنه "في سنوات الدفاع المقدس الثمان، لم ينفصل شبر عن أرض البلاد"، كما أكد أن بلاده أصبحت لاعبا مهما على الساحة العالمية، وبفضل جهود الأكاديميين، بحسب قوله.وفي وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكد الحرس الثوري الايراني، أن "إيران من ضمن أول 3 دول في صناعة الصواريخ البالستية الدقيقة".وكشف الجيش الإيراني عن "أحدث طائرة مسيرة له المسماة بطائرة "كامان 19"، وذلك خلال المناورات المشتركة في أنحاء البلاد.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأنه "تم تنفيذ عمليات تعطيل القواعد الجوية وإجراءات الحرب الإلكترونية بنجاح بواسطة طائرات "أبابيل 4" و"كامان 19".

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