https://sputnikarabic.ae/20240214/إيران-تكشف-عن-صاروخ-كروز-جديد-يطلق-من-البحر-1086062554.html

إيران تكشف عن صاروخ "كروز" جديد يطلق من البحر

إيران تكشف عن صاروخ "كروز" جديد يطلق من البحر

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، كشفت عن صاروخ "كروز" جديد يطلق من البحر، وأجرت بنجاح تجارب عليه. 14.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-14T13:00+0000

2024-02-14T13:00+0000

2024-02-14T13:00+0000

إيران

رصد عسكري

العالم

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وفي بيان نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، جاء فيه: "كشفت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن صواريخ كروز جديدة أُطلقت من البحر، وتم اختبارها بنجاح في منطقة أبو موسى وجزر طنب الكبرى في الخليج العربي".ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، يوم الثلاثاء 13 فبراير/ شباط الجاري، عن قائد قوات الحرس الثوري الإيراني، الجنرال حسين سلامي، قوله "إن الحرس الثوري الإيراني أطلق بنجاح صاروخًا باليستيًا طويل المدى من سفينة بحرية".أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إنتاج 3 زوارق متطورة وسريعة قادرة على حمل صواريخ بعيدة المدى.وأضاف: "هذه الزوارق هي الأولى في العالم، حيث يمكن تثبيت صاروخ يبلغ مداه 30 كيلومترا ويتمتع بقوة تدميرية عالية ودقة على زورق يبلغ طوله 8 أمتار فقط".ولفت تنغسيري إلى أنه "تم إنتاج هذه الزوارق في مصنع تابع للحرس الثوري الإيراني في بوشهر جنوبي البلاد، وبالاشتراك مع وزارة الدفاع".وكان القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قد حذر، أمس الثلاثاء، من أن إيران ستضرب عدد السفن نفسه أو أكثر إذا تعرضت لهجوم بحري.كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، نجاح إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من سفينة حربية، في إطار عمل مشترك بين القوات الجوفضائية.يذكر أنه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكد الحرس الثوري الايراني، أن إيران من ضمن أول 3 دول في صناعة الصواريخ البالستية الدقيقة.قائد الحرس الثوري الإيراني: إذا ضرب العدو سفننا فسنضرب العدد نفسه أو أكثر

https://sputnikarabic.ae/20240214/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إنتاج-زوارق-قادرة-على-حمل-صواريخ-بعيدة-المدى-1086059536.html

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