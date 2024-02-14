https://sputnikarabic.ae/20240214/اتحاد-كوريا-الجنوبية-يؤكد-إصابة-سون-بكسر-إصبعه-في-مشاجرة-بين-لاعبي-المنتخب-1086061683.html
اتحاد كوريا الجنوبية يؤكد إصابة سون بكسر إصبعه في مشاجرة بين لاعبي المنتخب
اتحاد كوريا الجنوبية يؤكد إصابة سون بكسر إصبعه في مشاجرة بين لاعبي المنتخب
كشف اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم تفاصيل مثيرة حدثت بين لاعبي المنتخب الكوري الجنوبي، عشية مواجهة المنتخب الأردني في نصف نهائي كأس آسيا 2023. 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T12:11+0000
2024-02-14T12:11+0000
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وكان المنتخب الأردني قد تغلب على نظيره الكوري الجنوبي في نصف النهائي بهدفين دون رد، قبل أن تخسر كتيبة النشامى في النهائي أمام قطر بنتيجة (3-1).وذكرت وكالة "يونهاب" أن الاتحاد الكوري الجنوبي أكد أن شجارا وقع بين لاعبي المنتخب الكوري عشية مواجهة الأردن، نتج عنه إصابة سون هيونغ مين نجم توتنهام في إصبعه.وأضافت الوكالة أن لاعبي المنتخب الكوري الجنوبي، اجتمعوا لتناول وجبة العشاء ليلة مباراة الأردن، لكن اللاعبين الشباب فضلوا الانتهاء سريعًا للعب تنس الطاولة، ما أثار غضب القائد سون الذي طلب منهم العودة.ووفقا للوكالة، طلب سون قوبل بالرفض من قبل بعض اللاعبين الأصغر سنا، ليحدث عراك بالأيدي كان ضحيته سون الذي حاول تهدئة الأمور لكنه أصيب في إصبعه.وظهر سون خلال مباراة الأردن وهو يضع رباطاً على إصبعين، وبقي على هذه الحال خلال مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي (2-1) حيث دخل من دكة البدلاء في المباراة الأخيرة.وشكّل الخروج من الدور نصف النهائي خيبة أمل كبيرة للجماهير الكورية التي دعت المدرب الألماني يورغن كلينسمان للاستقالة على خلفية ضعف قيادته.ومن المزمع أن يعقد الاتحاد الكوري اجتماعا، غدا الخميس، لتحديد مصير كلينسمان.
https://sputnikarabic.ae/20240210/قطر-تفوز-ببطولة-كأس-آسيا-2023-1085948999.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار, كوريا الجنوبية
رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار, كوريا الجنوبية
اتحاد كوريا الجنوبية يؤكد إصابة سون بكسر إصبعه في مشاجرة بين لاعبي المنتخب
كشف اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم تفاصيل مثيرة حدثت بين لاعبي المنتخب الكوري الجنوبي، عشية مواجهة المنتخب الأردني في نصف نهائي كأس آسيا 2023.
وكان المنتخب الأردني قد تغلب على نظيره الكوري الجنوبي في نصف النهائي بهدفين دون رد، قبل أن تخسر كتيبة النشامى في النهائي أمام قطر بنتيجة (3-1).
وذكرت
وكالة "يونهاب" أن الاتحاد الكوري الجنوبي أكد أن شجارا وقع بين لاعبي المنتخب الكوري عشية مواجهة الأردن، نتج عنه إصابة سون هيونغ مين نجم توتنهام في إصبعه.
وأضافت الوكالة أن لاعبي المنتخب الكوري الجنوبي، اجتمعوا لتناول وجبة العشاء ليلة مباراة الأردن، لكن اللاعبين الشباب فضلوا الانتهاء سريعًا للعب تنس الطاولة، ما أثار غضب القائد سون الذي طلب منهم العودة.
ووفقا للوكالة، طلب سون
قوبل بالرفض من قبل بعض اللاعبين الأصغر سنا، ليحدث عراك بالأيدي كان ضحيته سون الذي حاول تهدئة الأمور لكنه أصيب في إصبعه.
وظهر سون خلال مباراة الأردن
وهو يضع رباطاً على إصبعين، وبقي على هذه الحال خلال مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي (2-1) حيث دخل من دكة البدلاء في المباراة الأخيرة.
وشكّل الخروج من الدور نصف النهائي خيبة أمل كبيرة للجماهير الكورية التي دعت المدرب الألماني يورغن كلينسمان للاستقالة على خلفية ضعف قيادته.
ومن المزمع أن يعقد الاتحاد الكوري اجتماعا، غدا الخميس، لتحديد مصير كلينسمان.