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البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي خرج من المستشفى واستأنف مهامه
البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي خرج من المستشفى واستأنف مهامه
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع، لويد أوستن، تم إخراجه من مركز والتر ريد الوطني الطبي العسكري. 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T00:27+0000
2024-02-14T00:27+0000
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وجاء في بيان البنتاغون: "بعد التشاور مع الطاقم الطبي، تم إخراج وزير الدفاع أوستن من مركز والتر ريد الوطني الطبي العسكري اليوم في حوالي الساعة 3:30 مساء الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)".وأضاف البيان أن وزير الدفاع أوستن يتعافى بشكل جيد وقد استأنف كامل وظائفه ومهامه اليوم الثلاثاء الساعة 5 مساءً.وأوضح البيان "بناءً على نصيحة أطبائه، سيتعافى وزير الدفاع أوستن وسيؤدي واجباته عن بعد من منزله لبعض الوقت قبل العودة للعمل في البنتاغون في وقت لاحق هذا الأسبوع".وكان أوستن قد أعلن، يوم الأحد 7 يناير الجاري، في بيان مكتوب نشره البنتاغون (وزارة الدفاع)، أنه يتطلع إلى العودة لممارسة مهامه في البنتاغون قريبا، جاء ذلك مع إفادته بأنه تماثل للشفاء عقب نقله إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية.
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البنتاغون الأمريكي, وزير الدفاع الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن
البنتاغون الأمريكي, وزير الدفاع الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن

البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي خرج من المستشفى واستأنف مهامه

00:27 GMT 14.02.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع، لويد أوستن، تم إخراجه من مركز والتر ريد الوطني الطبي العسكري.
وجاء في بيان البنتاغون: "بعد التشاور مع الطاقم الطبي، تم إخراج وزير الدفاع أوستن من مركز والتر ريد الوطني الطبي العسكري اليوم في حوالي الساعة 3:30 مساء الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)".
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أمس, 23:14 GMT
وأضاف البيان أن وزير الدفاع أوستن يتعافى بشكل جيد وقد استأنف كامل وظائفه ومهامه اليوم الثلاثاء الساعة 5 مساءً.
وأوضح البيان "بناءً على نصيحة أطبائه، سيتعافى وزير الدفاع أوستن وسيؤدي واجباته عن بعد من منزله لبعض الوقت قبل العودة للعمل في البنتاغون في وقت لاحق هذا الأسبوع".
وكان أوستن قد أعلن، يوم الأحد 7 يناير الجاري، في بيان مكتوب نشره البنتاغون (وزارة الدفاع)، أنه يتطلع إلى العودة لممارسة مهامه في البنتاغون قريبا، جاء ذلك مع إفادته بأنه تماثل للشفاء عقب نقله إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية.
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