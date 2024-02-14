https://sputnikarabic.ae/20240214/مقاتلات-إسرائليلية-تبدأ-تنفيذ-موجة-هجمات-واسعة-على-الأرضي-اللبنانية--1086061249.html

مقاتلات إسرائيلية تبدأ تنفيذ "موجة هجمات واسعة" على الأراضي اللبنانية... فيديو

مقاتلات إسرائيلية تبدأ تنفيذ "موجة هجمات واسعة" على الأراضي اللبنانية... فيديو

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بدء شن موجة هجمات واسعة على الأراضي اللبنانية باستخدام الطائرات. 14.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-14T12:03+0000

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، على منصة "إيكس": "بدأت طائرات الجيش الإسرائيلي موجة واسعة من الهجمات في الأراضي اللبنانية".وأشار المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيلي سيقدم المزيد من التفاصيل لاحقا.وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الطيران الإسرائيلي ننفذ غارات على أطراف بلدات جباع وسنيا وخراج بلدة زحلتا في قضاء جزين جنوبي لبنان.كما أفادت الوكالة بوقوع إصابات نتيجة هجوم للطيران الإاسرائيلي على مبنى على طريق عدشيت جنوبي لبنان.وأفادت مصادر إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بسقوط صواريخ موجهة عالية الدقة على مواقع عسكرية إسرائيلية، مؤكدة وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.وأشارت المصادر إلى سقوط 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، استهدف بعضها قاعدة عسكرية في الشمال.وبحسب "القناة 14" الإسرائيلية، أصيب 7 جنود منهم 3 في حالة خطيرة أو متوسطة، و4 لديهم إصابات خفيفة مع كدمات على الأطراف.وأفادت القناة، أنه "في حوالي الساعة 9:00 صباحًا، أُطلق وابل كثيف من الصواريخ على المستوطنات الشمالية، وتم رصد إصابة مباشرة في صفد. وأصيب 7 أشخاص، 2 في حالة متوسطة و3 في حالة خفيفة. يقوم فريق "نجمة داود الحمراء" بتحديث معلومات عن الضحية التي تم العثور عليها خلال عمليات المسح داخل المبنى المتضرر في المدينة".وينفذ "حزب الله" عمليات من الأراضي اللبنانية تستهدف القوات الإسرائيلية، وذلك "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته"، بحسب بيانات الحزب.نصر الله: من يهددنا بالتوسعة في الحرب نهدده بالتوسعة كذلكويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240214/إعلام-حزب-الله-يوجه-ضربة-قاسية-للجيش-الإسرائيلي--1086052597.html

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