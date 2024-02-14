https://sputnikarabic.ae/20240214/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مركز-مدينة-إنرغودار-في-مقاطعة-زابوروجيه-بالمسيرات-1086074008.html
القوات الأوكرانية تستهدف مركز مدينة إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه بالمسيرات
القوات الأوكرانية تستهدف مركز مدينة إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه بالمسيرات
أفاد رئيس مجلس مدينة إنرغودار، إدوارد سينوفوز، بمهاجمة طائرات أوكرانية انتحارية مركز إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه. 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T16:00+0000
2024-02-14T16:00+0000
2024-02-14T16:00+0000
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا
هجوم ارهابي
العالم
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وأوضح سينوفوز في منشور على تلغرام: "هاجمت القوات الأوكرانية إنرغودار بطائرات انتحارية، وفي هذه اللحظات، وقعت ثلاث هجمات بطائرات دون طيار في مركز المدينة".وأشار سينوفوز إلى أنه يجري تقصي الحقائق والمعلومات المتعلقة بالضحايا والأضرار. وحثت القيادة السكان على البقاء يقظين وحذرين.وتقع إنرغودار على الضفة اليسرى لنهر دنيبر. و تقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية بالقرب من المدينة. وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، حيث يوجد ست وحدات طاقة غيغاوات في المنشأة.وقال حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، في وقت سابق، إن طائرة مسيرة أوكرانية انتحارية هاجمت حافلة تقل مدنيين في قرية نوفايا تافولجانكا في المقاطعة.وكتب غلادكوف على قناة "تلغرام": "هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية حافلة تقل مدنيين باستخدام طائرة انتحارية مسيرة، في قرية نوفايا تافولجانكا".وبحسب حاكم المقاطعة، أصيب رجل جراء الهجوم بشظايا في ساقه وتم نقله إلى المستشفى.
https://sputnikarabic.ae/20240214/موسكو-تعلق-على-مزاعم-وجود-مقترح-روسي-لأمريكا-لـتجميد-الصراع-في-أوكرانيا--1086072200.html
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محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, هجوم ارهابي, العالم
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, هجوم ارهابي, العالم
القوات الأوكرانية تستهدف مركز مدينة إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه بالمسيرات
أفاد رئيس مجلس مدينة إنرغودار، إدوارد سينوفوز، بمهاجمة طائرات أوكرانية انتحارية مركز إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه.
وأوضح سينوفوز في منشور على تلغرام: "هاجمت القوات الأوكرانية إنرغودار بطائرات انتحارية، وفي هذه اللحظات، وقعت ثلاث هجمات بطائرات دون طيار في مركز المدينة".
وأشار سينوفوز إلى أنه يجري تقصي الحقائق والمعلومات المتعلقة بالضحايا والأضرار. وحثت القيادة السكان على البقاء يقظين وحذرين.
وتقع إنرغودار على الضفة اليسرى لنهر دنيبر. و تقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية بالقرب من المدينة. وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، حيث يوجد ست وحدات طاقة غيغاوات في المنشأة.
وكتب غلادكوف على قناة "تلغرام": "هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية حافلة تقل مدنيين باستخدام طائرة انتحارية مسيرة، في قرية نوفايا تافولجانكا".
وبحسب حاكم المقاطعة، أصيب رجل جراء الهجوم بشظايا في ساقه وتم نقله إلى المستشفى.