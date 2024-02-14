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https://sputnikarabic.ae/20240214/بوتين-روسيا-تعتزم-العمل-مع-أي-رئيس-أمريكي-يثق-به-شعبه-1086081923.html
بوتين: روسيا تعتزم العمل مع أي رئيس أمريكي يثق به شعبه
بوتين: روسيا تعتزم العمل مع أي رئيس أمريكي يثق به شعبه
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ستعمل مع أي رئيس أمريكي يثق فيه شعبه. 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T21:46+0000
2024-02-14T21:46+0000
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فلاديمير بوتين
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موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها بوتين، لقناة "روسيا 1"، أشار فيها إلى أن موقف الإدارة الأمريكية اليوم ضار للغاية وخاطئ، وأنه قد أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن بهذا الأمر.وأوضح بوتين للصحفي بافيل زاروبين، في مقطع نشر على قناة الكرملين على " تيليغرام ": أنه "لا ينبغي لنا النظر إلى الحالة الصحية لبايدن، يجب أن ننظر إلى الموقف السياسي، أعتقد أن موقف الإدارة الحالية ضار للغاية وخاطئ، وقد أخبرت الرئيس بايدن بهذا الأمر ذات مرة".وأضاف بوتين "لقد أراد ترامب إجبار الأوروبيين على زيادة الإنفاق العسكري أو، كما قال، أن يدعهم ’يدفعون لنا مقابل حمايتهم‘، مقابل أن يفتحوا المظلة النووية فوق رؤوسهم، وما إلى ذلك، وأضاف: "لا أعرف، دعهم يكتشفون ذلك بأنفسهم، هذه مشكلاتهم الخاصة".وفيما يتعلق بحالة بايدن الصحية قال بوتين، "أنا لست طبيبا، ولا أرى أن لي الحق في الإدلاء بأي تعليقات حول هذا الأمر".وفي وقت سابق، صرح بوتين قائلا "نحن لم نبدأ الحرب، لكننا نحاول فقط إيقافها، وفي المرحلة الأولى، حاولنا القيام بذلك من خلال الوسائل السلمية، بمساعدة اتفاقيات مينسك، ولاحقا، اعترف كل من المستشار الألماني السابق والرئيس الفرنسي السابق علنا بشكل مباشر أنهما لن يفيا بهذه الاتفاقيات الخاصة بنا، ولكنهما ببساطة كانا يكسبان الوقت من أجل ضخ النظام الأوكراني بمزيد من الأسلحة، وهو ما فعلوه بنجاح".وقال بوتين في رد على التقييمات السلبية من الغرب حول مقابلته مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون: "من الجيد أن الغرب يراقب ويستمع إلى ما أقوله"، مشيرا إلى أنه كان لابد لروسيا أن تبدأ العملية العسكرية بشكل فعلي في أوكرانيا في وقت سابق.
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, فلاديمير بوتين
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, فلاديمير بوتين

بوتين: روسيا تعتزم العمل مع أي رئيس أمريكي يثق به شعبه

21:46 GMT 14.02.2024
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري مقابلة مع الصحفي الأمريكي، مؤسس منصة فيديو شبكة "تاكر كارلسون"، تاكر كارلسون، الكرملين، موسكو، روسيا 6 فبراير 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري مقابلة مع الصحفي الأمريكي، مؤسس منصة فيديو شبكة تاكر كارلسون، تاكر كارلسون، الكرملين، موسكو، روسيا 6 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
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صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ستعمل مع أي رئيس أمريكي يثق فيه شعبه.
موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها بوتين، لقناة "روسيا 1"، أشار فيها إلى أن موقف الإدارة الأمريكية اليوم ضار للغاية وخاطئ، وأنه قد أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن بهذا الأمر.
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وأوضح بوتين للصحفي بافيل زاروبين، في مقطع نشر على قناة الكرملين على " تيليغرام ": أنه "لا ينبغي لنا النظر إلى الحالة الصحية لبايدن، يجب أن ننظر إلى الموقف السياسي، أعتقد أن موقف الإدارة الحالية ضار للغاية وخاطئ، وقد أخبرت الرئيس بايدن بهذا الأمر ذات مرة".
في السياق ذاته، قال بوتين ردا على سؤال بشأن علاقة ترامب مع زعماء أوروبا، "لطالما كان يُطلق على ترامب سياسي من خارج النظام، فلديه رؤيته الخاصة بشأن كيفية تطوير الولايات المتحدة علاقاتها مع حلفائها".
وأضاف بوتين "لقد أراد ترامب إجبار الأوروبيين على زيادة الإنفاق العسكري أو، كما قال، أن يدعهم ’يدفعون لنا مقابل حمايتهم‘، مقابل أن يفتحوا المظلة النووية فوق رؤوسهم، وما إلى ذلك، وأضاف: "لا أعرف، دعهم يكتشفون ذلك بأنفسهم، هذه مشكلاتهم الخاصة".
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وفيما يتعلق بحالة بايدن الصحية قال بوتين، "أنا لست طبيبا، ولا أرى أن لي الحق في الإدلاء بأي تعليقات حول هذا الأمر".
وفي وقت سابق، صرح بوتين قائلا "نحن لم نبدأ الحرب، لكننا نحاول فقط إيقافها، وفي المرحلة الأولى، حاولنا القيام بذلك من خلال الوسائل السلمية، بمساعدة اتفاقيات مينسك، ولاحقا، اعترف كل من المستشار الألماني السابق والرئيس الفرنسي السابق علنا بشكل مباشر أنهما لن يفيا بهذه الاتفاقيات الخاصة بنا، ولكنهما ببساطة كانا يكسبان الوقت من أجل ضخ النظام الأوكراني بمزيد من الأسلحة، وهو ما فعلوه بنجاح".
وقال بوتين في رد على التقييمات السلبية من الغرب حول مقابلته مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون: "من الجيد أن الغرب يراقب ويستمع إلى ما أقوله"، مشيرا إلى أنه كان لابد لروسيا أن تبدأ العملية العسكرية بشكل فعلي في أوكرانيا في وقت سابق.
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