https://sputnikarabic.ae/20240213/إيلون-ماسك-الرئيس-بوتين-لن-يمنى-بالهزيمة-في-أوكرانيا-1086028423.html
إيلون ماسك: الرئيس بوتين لن يمنى بالهزيمة في أوكرانيا
إيلون ماسك: الرئيس بوتين لن يمنى بالهزيمة في أوكرانيا
صرح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يُهزم تحت أي ظرف من الظروف في الصراع في أوكرانيا. 13.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-13T11:16+0000
2024-02-13T11:16+0000
2024-02-13T11:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيلون ماسك
العالم
روسيا
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وفي تصريح أدلى به رجل الأعمال الأمريكي خلال نقاش في منتدى "إكس سباسيز"، أضاف: "في محادثة مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أشرت إلى أن الرئيس الروسي لن يمنى أبدًا بالهزيمة في الصراع في أوكرانيا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.روسيا تضع رئيسة وزراء إستونيا على قائمة المطلوبين
https://sputnikarabic.ae/20240213/بلمح-البصر-ستريلا-10-الروسية-تصطاد-هدفا-جويا-معاديا-في-دونيتسك-فيديو-1086025130.html
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إيلون ماسك, العالم, روسيا
إيلون ماسك, العالم, روسيا
إيلون ماسك: الرئيس بوتين لن يمنى بالهزيمة في أوكرانيا
صرح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يُهزم تحت أي ظرف من الظروف في الصراع في أوكرانيا.
وفي تصريح أدلى به رجل الأعمال الأمريكي خلال نقاش في منتدى "إكس سباسيز"، أضاف: "في محادثة مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أشرت إلى أن الرئيس الروسي لن يمنى أبدًا بالهزيمة في الصراع في أوكرانيا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.