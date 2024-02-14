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Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240214/مسيرة-روسية-تمزق-محرك-ماكس-برو-الأمريكية-فيديو-1086063894.html
مسيرة روسية تمزق محرك "ماكس برو" الأمريكية... فيديو
مسيرة روسية تمزق محرك "ماكس برو" الأمريكية... فيديو
تعرضت المدرعة الأمريكية الصنع من طراز "ماكس برو" كانت في خدمة القوات الأوكرانية، لهجوم طائرات مسيرة روسية FPV (معززة بالواقع الافتراضي)، ونتيجة لإحدى الضربات،... 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T13:26+0000
2024-02-14T13:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تعطل محرك الديزل بقوة 330 حصانا، حسبما ذكرت صحيفة "روسكويه غازيتا".وبدأ تسليم هذه المركبات المدرعة من الخارج في صيف عام 2022. في المجموع، وفقا لمصادر مختلفة، تم إرسال نحو 240 وحدة، فقدت أكثر من ثمانية عشر منها.وتتميز بضعف القدرة على المناورة، وهو ما ظهر عدة مرات في مواقف القتال الحقيقية. الوزن حسب التعديل يصل إلى 14 طنا. الطول - 7200 ملم، العرض - 2500 ملم، الارتفاع - 3000 ملم. السرعة القصوى على الطريق السريع تصل إلى 105 كم/ساعة. احتياطي الطاقة- 800 كم. التسلح - رشاشات "براوننغ إم2" عيار 12.7 ملم. السعة - ما يصل إلى عشرة أشخاص.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لقطات ليلية لتدمير مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك...فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240214/الصواريخ-الروسية-تسقط-مروحية-مي-24-أوكرانية-فيديو-1086062383.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

مسيرة روسية تمزق محرك "ماكس برو" الأمريكية... فيديو

13:26 GMT 14.02.2024
© AFP 2023 / Genya Savilovالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
© AFP 2023 / Genya Savilov
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تعرضت المدرعة الأمريكية الصنع من طراز "ماكس برو" كانت في خدمة القوات الأوكرانية، لهجوم طائرات مسيرة روسية FPV (معززة بالواقع الافتراضي)، ونتيجة لإحدى الضربات، أصيبت حجرة المحرك للمركبة بأضرار بالغة.
تعطل محرك الديزل بقوة 330 حصانا، حسبما ذكرت صحيفة "روسكويه غازيتا".
وبدأ تسليم هذه المركبات المدرعة من الخارج في صيف عام 2022. في المجموع، وفقا لمصادر مختلفة، تم إرسال نحو 240 وحدة، فقدت أكثر من ثمانية عشر منها.
صاروخ روسي يدمر اللواء 72 الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2024
الصواريخ الروسية تسقط مروحية "مي-24" أوكرانية... فيديو
12:47 GMT
وتتميز بضعف القدرة على المناورة، وهو ما ظهر عدة مرات في مواقف القتال الحقيقية. الوزن حسب التعديل يصل إلى 14 طنا. الطول - 7200 ملم، العرض - 2500 ملم، الارتفاع - 3000 ملم. السرعة القصوى على الطريق السريع تصل إلى 105 كم/ساعة. احتياطي الطاقة- 800 كم. التسلح - رشاشات "براوننغ إم2" عيار 12.7 ملم. السعة - ما يصل إلى عشرة أشخاص.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
لقطات ليلية لتدمير مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك...فيديو
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل إسرائيلية وإصابة 7 جنود جراء سقوط صواريخ من لبنان.. فيديو وصور13:55 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:02 GMT
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