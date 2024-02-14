https://sputnikarabic.ae/20240214/مسيرة-روسية-تمزق-محرك-ماكس-برو-الأمريكية-فيديو-1086063894.html

مسيرة روسية تمزق محرك "ماكس برو" الأمريكية... فيديو

مسيرة روسية تمزق محرك "ماكس برو" الأمريكية... فيديو

تعرضت المدرعة الأمريكية الصنع من طراز "ماكس برو" كانت في خدمة القوات الأوكرانية، لهجوم طائرات مسيرة روسية FPV (معززة بالواقع الافتراضي)، ونتيجة لإحدى الضربات،... 14.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-14T13:26+0000

2024-02-14T13:26+0000

2024-02-14T13:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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تعطل محرك الديزل بقوة 330 حصانا، حسبما ذكرت صحيفة "روسكويه غازيتا".وبدأ تسليم هذه المركبات المدرعة من الخارج في صيف عام 2022. في المجموع، وفقا لمصادر مختلفة، تم إرسال نحو 240 وحدة، فقدت أكثر من ثمانية عشر منها.وتتميز بضعف القدرة على المناورة، وهو ما ظهر عدة مرات في مواقف القتال الحقيقية. الوزن حسب التعديل يصل إلى 14 طنا. الطول - 7200 ملم، العرض - 2500 ملم، الارتفاع - 3000 ملم. السرعة القصوى على الطريق السريع تصل إلى 105 كم/ساعة. احتياطي الطاقة- 800 كم. التسلح - رشاشات "براوننغ إم2" عيار 12.7 ملم. السعة - ما يصل إلى عشرة أشخاص.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لقطات ليلية لتدمير مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك...فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240214/الصواريخ-الروسية-تسقط-مروحية-مي-24-أوكرانية-فيديو-1086062383.html

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رصد عسكري