https://sputnikarabic.ae/20240214/هل-تدعم-إيران-مساعي-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-بعد-جولة-عبد-اللهيان-الإقليمية؟-1086079466.html

هل تدعم إيران مساعي وقف إطلاق النار في غزة بعد جولة عبد اللهيان الإقليمية؟

هل تدعم إيران مساعي وقف إطلاق النار في غزة بعد جولة عبد اللهيان الإقليمية؟

أجرى حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، قبل أيام، جولة مكوكية شرق أوسطية شملت لبنان وقطر وسوريا، التقى خلالها كبار المسؤولين في هذه البلدان. 14.02.2024, سبوتنيك عربي

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طهران – سبوتنيك. وجاءت جولة عبد اللهيان الإقليمية من أجل الدفع بجهود وقف إطلاق نار في قطاع غزة، ودعم موقف حلفاء إيران الذين يعتبرون جزءا مما يسمى "محور المقاومة" لرفع مستوى الرد في حال أقدمت إسرائيل على اقتحام رفح.وشدد عبد اللهيان في تصريحاته خلال الجولة على أن "إيران ستدعم بكل قوة أي مبادرة بشأن غزة والضفة الغربية، والتوصل إلى اتفاق وحل سياسي لإنهاء الحرب على غزة یمكن أن یتحقق شریطة أن تختار الولايات المتحدة بين استمرار الحرب أو وقف إطلاق النار بالفعل وليس بالقول".ومن جانبه، أفاد علي موسوي خلخالي، أحد أعضاء الوفد الدبلوماسي والإعلامي المرافق لوزير الخارجية الإيراني، في جولته الإقليمية والخبير بالشؤون السياسية الإيرانية بأن "جولة عبد اللهيان تأتي في أوج الحرب في فلسطين، وكان من الضروري القيام بها، لبحث القضايا الإقليمية، وإيران سواء أرادت أو لم ترد جزء ومتأثرة بهذه الأزمة. كما تأتي زيارة عبد اللهيان لدعم تثبيت وقف إطلاق نار في قطاع غزة".ولفت خلخالي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إلى أنه "لا يمكن توقع نتائج جولة وزير الخارجية الإيراني في المنطقة فور انتهائها، لأنه لا يمكن توقع تغيير مفاجئ في المنطقة بالنظر إلى الإجراءات والانتهاكات التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في غزة".وأشار إلى أن "المفاوضات والمحادثات التي تجريها إيران مفيدة ويمكن أن تساعد في خفض التوتر في المنطقة، متوقعا أن تأخذ الحرب في غزة أبعادا جديدة خلال الأيام المقبلة، كما أنه من المحتمل أن تتسع رقعة التوتر".واستطرد عضو الوفد الدبلوماسي والإعلامي المرافق لوزير الخارجية الإيراني، أنه "في ظل السلوك العدائي الذي ينتهجه الكيان الإسرائيلي في موضوع اجتياح مدينة رفح أرى أننا على أبواب كارثة إنسانية جديدة في غزة، على الرغم من الادعاءات الغربية سواء الأمريكية أو الأوروبية بالضغط على إسرائيل لعدم تنفيذ مخططها في رفح، لكن يبدو أن إسرائيل مصرة على خوض هذه الحرب".فيما أوضح الباحث الإيراني في الشؤون السياسية، رضا صدر الحسيني، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "إيران تعمل على عدم توسع الحرب منذ الأيام الأولى لعملية طوفان الأقصى، وأنه منذ الأيام الأولى للعملية، أعلنت المقاومة الفلسطينية استعدادها للدخول في محادثات ومفاوضات من أجل وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية. وفي هذا الإطار عملت إيران على عدم توسعة الحرب".وأضاف: "في المقابل لا المقاومة الفلسطينية ولا داعميها لا سيما إيران، لا يريدون إطالة أمد الحرب أو توسيع رقعتها"، مشيرا إلى أن "إجراءات الكيان الصهيوني في الأشهر الأخيرة وفي ظل الدعم الأمريكي الشامل، يدل على عدم رغبة الكيان والولايات المتحدة في إنهاء الحرب أو عدم توسيعها".وذكر صدر الحسيني، أن "جولة وزير الخارجية الإيراني الإقليمية، تأتي في إطار التأكيد على ان الكيان الاسرائيلي وطيلة الأشهر الأربعة الماضية لم يقدم أي خطوة نحو وقف إطلاق النار ومنع قتل المدنيين في غزة، وبات يعمل على زيادة جرائمه بحق الفلسطينيين اللاجئين في رفح، من أجل تحقيق هدفه بتهجير أهالي قطاع غزة قسرا".ولم يستبعد الباحث الإيراني، صدر الحسيني، أن تكون محادثات الوزير عبد اللهيان ضرورية لمنع توسع الحرب في منطقة الشرق الأوسط، و"هو أمر لا تزال الدبلوماسية الإيرانية تعمل على تحقيقه".ويذكر أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قام بجولة شملت كلا من العاصمة اللبنانية بيروت والسورية دمشق والقطرية الدوحة برفقة وفد دبلوماسي وإعلامي.

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