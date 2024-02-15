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https://sputnikarabic.ae/20240215/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-بريطانية-في-خليج-عدن-بصواريخ-بحرية-1086110259.html
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن بصواريخ بحرية
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن بصواريخ بحرية
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن بصواريخ بحرية، متوعدة باتخاذ إجراءات إضافية ردا على الهجوم الأمريكي... 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T18:33+0000
2024-02-15T18:33+0000
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وأوضح المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عبر منصة "إكس": "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنيةِ عملية عسكرية استهدفت السفينة البريطانية "ليسافيتوس" أثناء إبحارها في خليج عدن، وكانت عملية الاستهداف بصواريخ بحرية مناسبة أصابتها بشكل مباشر".وأكد سريع أن "القوات المسلحة اليمنية، وضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن العزيز، بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات رداً على العدوان الأميركي البريطاني وتأكيداً على الموقف العملي المساند للشعب الفلسطيني".فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28.5 ألف قتيل وأكثرمن 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.زعيم "أنصار الله": الولايات المتحدة المسؤول الأول عن الدمار والإجرام في غزةخبير عسكري يمني لـ"سبوتنيك": تهديدات صنعاء بضرب أماكن حساسة في عمق إسرائيل "حقيقية"
https://sputnikarabic.ae/20240215/زعيم-أنصار-الله-الولايات-المتحدة-المسؤول-الأول-عن-الدمار-والإجرام-في-غزة-1086100015.html
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أنصار الله, العالم العربي, البحر الأحمر
أنصار الله, العالم العربي, البحر الأحمر

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن بصواريخ بحرية

18:33 GMT 15.02.2024
© AFP 2023صواريخ تستخدمها جماعة "أنصار الله" اليمنية
صواريخ تستخدمها جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
© AFP 2023
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن بصواريخ بحرية، متوعدة باتخاذ إجراءات إضافية ردا على الهجوم الأمريكي البريطاني على مواقع الجماعة.
وأوضح المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عبر منصة "إكس": "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنيةِ عملية عسكرية استهدفت السفينة البريطانية "ليسافيتوس" أثناء إبحارها في خليج عدن، وكانت عملية الاستهداف بصواريخ بحرية مناسبة أصابتها بشكل مباشر".
وقال سريع: "إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وأكد سريع أن "القوات المسلحة اليمنية، وضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن العزيز، بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات رداً على العدوان الأميركي البريطاني وتأكيداً على الموقف العملي المساند للشعب الفلسطيني".
عبد الملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
زعيم "أنصار الله": الولايات المتحدة المسؤول الأول عن الدمار والإجرام في غزة
13:49 GMT
فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28.5 ألف قتيل وأكثرمن 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.
زعيم "أنصار الله": الولايات المتحدة المسؤول الأول عن الدمار والإجرام في غزة
خبير عسكري يمني لـ"سبوتنيك": تهديدات صنعاء بضرب أماكن حساسة في عمق إسرائيل "حقيقية"
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