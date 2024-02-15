https://sputnikarabic.ae/20240215/الأمم-المتحدة-عن-قصف-بيلغورود-يجب-وقف-الهجمات-على-الأهداف-المدنية-1086109295.html

الأمم المتحدة عن قصف بيلغورود: يجب وقف الهجمات على الأهداف المدنية

الأمم المتحدة عن قصف بيلغورود: يجب وقف الهجمات على الأهداف المدنية

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، تعليقا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على بيلغورود، إنه يجب وقف الهجمات على... 15.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-15T18:17+0000

2024-02-15T18:17+0000

2024-02-15T18:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

منظمة الأمم المتحدة

روسيا

كييف

العالم

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وأوضح دوجاريك في مؤتمر صحفي: "لقد رأينا تقارير عن ضربات صاروخية على مدينة بيلغورود الروسية، ونكرر مرة أخرى أن الهجمات ضد المدنيين ومرافق البنية التحتية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، وغير مقبولة ويجب وقفها".وأعلنت وزارة الدفاع في الروسية أنه في 15 فبراير/ شباط، في حوالي الساعة 12.30 مساء، أسقط الدفاع الجوي 14 صاروخا أطلقتها أوكرانيا من طراز "آر إم-70" فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.وكان قد صرح مساعد وزير الصحة الروسي أليكسي كوزنتسوف، صباح اليوم الخميس، أن 20 شخصاً أصيبوا، بينهم أربعة أطفال، جراء الاستهداف الأوكراني لمدينة بيلغورود.وقال كوزنتسوف، في تصريح صحفي: "وفقا لتقارير عملياتية، قُتل ستة أشخاص بينهم طفل واحد جراء القصف (على بيلغورود). كما أصيب 20 آخرون بينهم أربعة أطفال".وأضاف حول حالة المصابين، أن "أربعة منهم تلقوا العلاج في العيادات الخارجية، وتم نقل 16 شخصاً إلى المستشفى في حالة متفاوتة الخطورة، ويتم تقديم كافة المساعدة اللازمة لهم".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت لـ 14 صاروخا متجها على أهداف في الأراضي الروسية في مقاطعة بيلغورود.القوات الأوكرانية تنفذ اعتداء صاروخيا على مركز تسوق في بيلغورود ... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240215/القوات-الأوكرانية-تنفذ-اعتداء-صاروخيا-على-مركز-تسوق-في-بيلغورود--فيديو-1086092344.html

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