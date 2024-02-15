https://sputnikarabic.ae/20240215/الصحة-الروسية-إصابة-20-شخصا-بينهم-4-أطفال-جراء-القصف-الأوكراني-على-بيلغورود-1086105749.html
الصحة الروسية: إصابة 20 شخصا بينهم 4 أطفال جراء القصف الأوكراني على بيلغورود
الصحة الروسية: إصابة 20 شخصا بينهم 4 أطفال جراء القصف الأوكراني على بيلغورود
صرح مساعد وزير الصحة الروسي أليكسي كوزنتسوف، اليوم الخميس، أن 20 شخصاً أصيبوا، بينهم أربعة أطفال، جراء الاستهداف الأوكراني لمدينة بيلغورود. 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T15:38+0000
2024-02-15T15:38+0000
2024-02-15T15:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال كوزنتسوف، في تصريح صحفي: "وفقا لتقارير عملياتية، قُتل ستة أشخاص بينهم طفل واحد جراء القصف (على بيلغورود). كما أصيب 20 آخرون بينهم أربعة أطفال".وأضاف حول حالة المصابين، أن "أربعة منهم تلقوا العلاج في العيادات الخارجية، وتم نقل 16 شخصاً إلى المستشفى في حالة متفاوتة الخطورة، ويتم تقديم كافة المساعدة اللازمة لهم".ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإنه "في حوالي الساعة 12.30 ظهراً (بتوقيت موسكو)، تم إيقاف محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا باستخدام نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد "آر إم – 70".وأضافت الدفاع الروسية أنه " تم تدمير أربعة عشر صاروخاً من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسي فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بوقوع هجوم صاروخي على مركز تسوق في مقاطعة بيلغورود الروسية.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.القوات الأوكرانية تنفذ اعتداء صاروخيا على مركز تسوق في بيلغورود ... فيديو
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روسيا, العالم
الصحة الروسية: إصابة 20 شخصا بينهم 4 أطفال جراء القصف الأوكراني على بيلغورود
صرح مساعد وزير الصحة الروسي أليكسي كوزنتسوف، اليوم الخميس، أن 20 شخصاً أصيبوا، بينهم أربعة أطفال، جراء الاستهداف الأوكراني لمدينة بيلغورود.
وقال كوزنتسوف، في تصريح صحفي: "وفقا لتقارير عملياتية، قُتل ستة أشخاص بينهم طفل واحد جراء القصف (على بيلغورود). كما أصيب 20 آخرون بينهم أربعة أطفال".
وأضاف حول حالة المصابين، أن "أربعة منهم تلقوا العلاج في العيادات الخارجية، وتم نقل 16 شخصاً إلى المستشفى في حالة متفاوتة الخطورة، ويتم تقديم كافة المساعدة اللازمة لهم".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت لـ 14 صاروخا متجها على أهداف في الأراضي الروسية في مقاطعة بيلغورود.
ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإنه "في حوالي الساعة 12.30 ظهراً (بتوقيت موسكو)، تم إيقاف محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا باستخدام نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد "آر إم – 70".
وأضافت الدفاع الروسية أنه " تم تدمير أربعة عشر صاروخاً من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسي فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بوقوع هجوم صاروخي على مركز تسوق في مقاطعة بيلغورود الروسية.
ووفقا للمراسل، فإن مركز التسوق يقع في شارع بليخانوف. وتحطم زجاج المبنى وتضررت الواجهة. كما تضررت السيارات المتوقفة في مكان قريب من وقوع الصواريخ.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.