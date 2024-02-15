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Боевая подготовка добровольческого отряда специального назначения ВЕГА в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240215/القوات-الأوكرانية-تنفذ-اعتداء-صاروخيا-على-مركز-تسوق-في-بيلغورود--فيديو-1086092344.html
القوات الأوكرانية تنفذ اعتداء صاروخيا على مركز تسوق في بيلغورود ... فيديو
القوات الأوكرانية تنفذ اعتداء صاروخيا على مركز تسوق في بيلغورود ... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت لـ 14 صاروخا متجها على أهداف في الأراضي الروسية في مقاطعة بيلغورود. 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T10:26+0000
2024-02-15T10:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإنه "في حوالي الساعة 12.30 ظهراً (بتوقيت موسكو)، تم إيقاف محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا باستخدام نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد "آر إم – 70".وأضافت الدفاع الروسية أنه " تم تدمير أربعة عشر صاروخاً من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسي فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بوقوع هجوم صاروخي على مركز تسوق في مقاطعة بيلغورود الروسية.ووفقا للمراسل، فإن مركز التسوق يقع في شارع بليخانوف. وتحطم زجاج المبنى وتضررت الواجهة. كما تضررت السيارات المتوقفة في مكان قريب من وقوع الصواريخ.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240215/وكالات-إعلامية-أمريكية-تعترف-بفشل-هجوم-الغرب-على-روسيا-1086086488.html
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روسيا, العالم

القوات الأوكرانية تنفذ اعتداء صاروخيا على مركز تسوق في بيلغورود ... فيديو

10:26 GMT 15.02.2024
© Sputnikالقوات الأوكرانية تنفذ اعتداء صاروخيا على مركز تسوق في بيلغورود
القوات الأوكرانية تنفذ اعتداء صاروخيا على مركز تسوق في بيلغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
© Sputnik
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت لـ 14 صاروخا متجها على أهداف في الأراضي الروسية في مقاطعة بيلغورود.
ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإنه "في حوالي الساعة 12.30 ظهراً (بتوقيت موسكو)، تم إيقاف محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا باستخدام نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد "آر إم – 70".
وأضافت الدفاع الروسية أنه " تم تدمير أربعة عشر صاروخاً من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسي فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بوقوع هجوم صاروخي على مركز تسوق في مقاطعة بيلغورود الروسية.

وأضاف المراسل أن الهجوم الصاروخي أدى إلى مقتل مدنيين اثنين على الأقل، وتعرّض مركز التسوق لأضرار بالغة.

ووفقا للمراسل، فإن مركز التسوق يقع في شارع بليخانوف. وتحطم زجاج المبنى وتضررت الواجهة. كما تضررت السيارات المتوقفة في مكان قريب من وقوع الصواريخ.
دبابات تي-72بي3إم، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وكالات إعلامية أمريكية تعترف بفشل هجوم الغرب على روسيا
08:08 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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