https://sputnikarabic.ae/20240215/القوات-الأوكرانية-تنفذ-اعتداء-صاروخيا-على-مركز-تسوق-في-بيلغورود--فيديو-1086092344.html
القوات الأوكرانية تنفذ اعتداء صاروخيا على مركز تسوق في بيلغورود ... فيديو
القوات الأوكرانية تنفذ اعتداء صاروخيا على مركز تسوق في بيلغورود ... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت لـ 14 صاروخا متجها على أهداف في الأراضي الروسية في مقاطعة بيلغورود. 15.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-15T10:26+0000
2024-02-15T10:26+0000
2024-02-15T10:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0f/1086092017_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_af1c1c1f6b414014ab0dd35bb661d97b.jpg
ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإنه "في حوالي الساعة 12.30 ظهراً (بتوقيت موسكو)، تم إيقاف محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا باستخدام نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد "آر إم – 70".وأضافت الدفاع الروسية أنه " تم تدمير أربعة عشر صاروخاً من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسي فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بوقوع هجوم صاروخي على مركز تسوق في مقاطعة بيلغورود الروسية.ووفقا للمراسل، فإن مركز التسوق يقع في شارع بليخانوف. وتحطم زجاج المبنى وتضررت الواجهة. كما تضررت السيارات المتوقفة في مكان قريب من وقوع الصواريخ.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240215/وكالات-إعلامية-أمريكية-تعترف-بفشل-هجوم-الغرب-على-روسيا-1086086488.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0f/1086092017_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c06f5be03108fa3c538703dd7236533a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
القوات الأوكرانية تنفذ اعتداء صاروخيا على مركز تسوق في بيلغورود ... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت لـ 14 صاروخا متجها على أهداف في الأراضي الروسية في مقاطعة بيلغورود.
ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإنه "في حوالي الساعة 12.30 ظهراً (بتوقيت موسكو)، تم إيقاف محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا باستخدام نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد "آر إم – 70".
وأضافت الدفاع الروسية أنه " تم تدمير أربعة عشر صاروخاً من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسي فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بوقوع هجوم صاروخي على مركز تسوق في مقاطعة بيلغورود الروسية.
وأضاف المراسل أن الهجوم الصاروخي أدى إلى مقتل مدنيين اثنين على الأقل، وتعرّض مركز التسوق لأضرار بالغة.
ووفقا للمراسل، فإن مركز التسوق يقع في شارع بليخانوف. وتحطم زجاج المبنى وتضررت الواجهة. كما تضررت السيارات المتوقفة في مكان قريب من وقوع الصواريخ.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.