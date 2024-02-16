https://sputnikarabic.ae/20240216/اليابان-تولي-اهتماما-لتصريحات-شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-حول-العلاقات-بين-البلدين-1086147629.html

اليابان تولي اهتماما لتصريحات شقيقة زعيم كوريا الشمالية حول العلاقات بين البلدين

اليابان تولي اهتماما لتصريحات شقيقة زعيم كوريا الشمالية حول العلاقات بين البلدين

قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، إن طوكيو "تهتم" بتصريحات شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بشأن انفتاحها على إصلاح العلاقات مع... 16.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-16T17:22+0000

2024-02-16T17:22+0000

2024-02-16T17:22+0000

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أدلى كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، بهذا التعليق، في إشارة إلى تصريحات كيم يو جونغ، أمس الخميس، بأن كيشيدا قد يتمكن من زيارة كوريا الشمالية في ظل ظروف معينة، مثل عدم إثارة طوكيو قضية "المختطفين اليابانيين" القائمة منذ فترة طويلة.وأضاف هاياشي خلال مؤتمر صحفي دوري: "نحن نولي اهتماما لحقيقة أن شقيقة زعيم كوريا الشمالية هي من أصدرت البيان"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.لكن أوضح هاياشي في تصريحاته أن "اليابان لن تقبل ادعاء كوريا الشمالية بأن قضية المختطفين قد تم حلها".وقال: "لا يمكننا قبول ذلك، ونحن لا نغير موقفنا بشأن نية اليابان التوصل إلى حل شامل للقضايا المعلقة، مثل الأسلحة النووية والصواريخ وعمليات الاختطاف، على أساس إعلان بيونغ يانغ بين اليابان وكوريا الشمالية".وفي عام 2002، وقعت اليابان وكوريا الشمالية إعلانا تاريخيا يلزمهما بالتطبيع المبكر للعلاقات الثنائية، وجاء التوقيع مع أول زيارة تاريخية لكوريا الشمالية قام بها رئيس الوزراء الياباني آنذاك، جونيتشيرو كويزومي، في نفس العام، وهي الخطوة التي جعلت كوريا الشمالية تعيد 5 مختطفين يابانيين إلى وطنهم.وجاءت تصريحات كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، أمس الخميس، بعد أن قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في جلسة برلمانية عقدت مؤخرا، إن أنشطة مختلفة جارية، وذلك ردا على سؤال حول سعي طوكيو لعقد قمة محتملة مع كوريا الشمالية.وأضافت: "أعتقد أنه لن يكون هناك سبب لعدم تقدير أحدث خطاب لكيشيدا باعتباره إيجابيا، إذا كان مدفوعا بنيته الحقيقية لتحرير نفسه بجرأة من قيود الماضي وتعزيز العلاقات بين كوريا الشمالية واليابان".وتزعم اليابان أن كوريا الشمالية اختطفت 17 مواطنا يابانيا في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وما زال 12 منهم في كوريا الشمالية، بعد أن أعادت بيونغ يانغ المختطفين الخمسة.

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