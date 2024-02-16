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https://sputnikarabic.ae/20240216/بايدن-أكدت-لنتنياهو-ضرورة-التوصل-إلى-وقف-مؤقت-لإطلاق-النار-في-غزة--1086148744.html
بايدن: أكدت لنتنياهو ضرورة التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة
بايدن: أكدت لنتنياهو ضرورة التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة
صرّح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضرورة فرض وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة للسماح بإخراج المحتجزين... 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T18:27+0000
2024-02-16T18:27+0000
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قال بايدن: "خلال الأيام القليلة الماضية، أجريت مناقشات مفصلة مع رئيس وزراء إسرائيل (نتنياهو)، وأشرت إلى ضرورة تطبيق وقف مؤقت لإطلاق النار من أجل تحرير المحتجزين، وما زلت آمل أن يتم ذلك".وأوضح بايدن أنه يتوقع أثناء دراسة هذه المبادرة، لن تقوم إسرائيل بشن هجوم بري واسع النطاق.فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28.5 ألف قتيل وأكثرمن 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.تصويت... برأيك كيف سيكون رد نصر الله على إسرائيل بعد تصريحه بأن "ثمن الدماء دماء"؟
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العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى

بايدن: أكدت لنتنياهو ضرورة التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة

18:27 GMT 16.02.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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صرّح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضرورة فرض وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة للسماح بإخراج المحتجزين المتبقين.
قال بايدن: "خلال الأيام القليلة الماضية، أجريت مناقشات مفصلة مع رئيس وزراء إسرائيل (نتنياهو)، وأشرت إلى ضرورة تطبيق وقف مؤقت لإطلاق النار من أجل تحرير المحتجزين، وما زلت آمل أن يتم ذلك".
وأوضح بايدن أنه يتوقع أثناء دراسة هذه المبادرة، لن تقوم إسرائيل بشن هجوم بري واسع النطاق.
أفراد من الشرطة الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار جنوبي إسرائيل
11:46 GMT
فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28.5 ألف قتيل وأكثرمن 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.
تصويت... برأيك كيف سيكون رد نصر الله على إسرائيل بعد تصريحه بأن "ثمن الدماء دماء"؟
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