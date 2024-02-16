https://sputnikarabic.ae/20240216/مسؤول-في-البنتاغون-يصف-أفدييفكا-بـنذير-لهزائم-جديدة-للقوات-الأوكرانية--1086145771.html
مسؤول في البنتاغون يصف أفدييفكا بـ"نذير" لهزائم جديدة للقوات الأوكرانية
مسؤول في البنتاغون يصف أفدييفكا بـ"نذير" لهزائم جديدة للقوات الأوكرانية
صرّحت مسؤولة في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن أمريكا ترى أن الجيش الأوكراني يعاني من نقص في الذخيرة والموارد الحيوية الأخرى، وترى واشنطن في خسارة... 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T15:50+0000
2024-02-16T15:50+0000
2024-02-16T15:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت أن أمريكا وحلفاءها يدركون أنه دون مبلغ الـ 60 مليار دولار الذي لا يستطيع الكونغرس تخصيصه، لن يكون لدى الأوكرانيين أي فرصة ضد الجيش الروسي.وأضافت: "نرى أن الإمدادات الحيوية لدى الأوكرانيين بدأت تنفد، وخاصة الذخيرة، ونرى في هذا نذيرا لما سيحدث إذا لم نحصل على تمويل إضافي، سيكون هناك العديد من النقاط الأخرى على خط المواجهة التي ستفقد الإمدادات".وتابعت: "المخاطر كبيرة بشكل لا يصدق. إنهم (حلفاء أمريكا) يعرفون أنه دون هذا التمويل، لن يكون لدى أوكرانيا أي فرصة ضد القوة العسكرية الروسية المتفوقة".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر عسكرية لوسائل إعلام أوكرانية أن الطرق المؤدية إلى مدينة أفدييفكا مليئة بجثث القتلى والجرحى التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.وأفاد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، يوم أمس الخميس، بأن الوضع في أفدييفكا أصبح حرجا، بما في ذلك بسبب نقص الذخيرة لدى القوات الأوكرانية، وقد تخضع المدينة لسيطرة القوات الروسية قريبا.البيت الأبيض: أفدييفكا على وشك أن تصبح تحت السيطرة الروسية بسبب الوضع الحرج للقوات الأوكرانيةوقال كيربي خلال المؤتمر الصحفي الدوري: "لسوء الحظ، نتلقى معلومات من أوكرانيا تفيد بأن الوضع في أفدييفكا حرج للغاية، وتواصل روسيا الضغط على الأوكرانيين بشكل يومي، إذ أن أفدييفكا على وشك أن تصبح تحت سيطرة القوات الروسية".في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محور أفدييفكا بأنه أحد أهم المحاور. وقال إن القوات الروسية تفوقت على الجبهة واخترقت دفاعات العدو وسيطرت على مواقع جديدة مهمة.وأعلن المتحدث باسم المجموعة العملياتية الاستراتيجية الأوكرانية "تافريا"، دميتري ليخوفوي، أن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لخسارة خط الإمداد الرئيسي بالقرب من أفدييفكا.وقال ليخوفوي لقناة "رادا" التلفزيونية: "الوضع هناك متوتر وديناميكي. ستوفر قيادتنا طرق إمداد بديلة، في حالة قطع الشريان اللوجستي الرئيسي".وأضاف ليخوفوي أن "المعارك في الشوارع مستمرة في أفدييفكا منذ عدة أيام وأن القوات المسلحة الأوكرانية تحاول السيطرة على المدينة".واعترف القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، يوم الأربعاء، بالوضع "الصعب للغاية" بالقرب من أفدييفكا.
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روسيا
مسؤول في البنتاغون يصف أفدييفكا بـ"نذير" لهزائم جديدة للقوات الأوكرانية
صرّحت مسؤولة في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن أمريكا ترى أن الجيش الأوكراني يعاني من نقص في الذخيرة والموارد الحيوية الأخرى، وترى واشنطن في خسارة أفدييفكا نذيرًا بهزائم جديدة لا مفر منها دون تجديد المساعدة الأمريكية.
وأضافت أن أمريكا وحلفاءها يدركون أنه دون مبلغ الـ 60 مليار دولار الذي لا يستطيع الكونغرس تخصيصه، لن يكون لدى الأوكرانيين أي فرصة ضد الجيش الروسي.
وأضافت: "نرى أن الإمدادات الحيوية لدى الأوكرانيين بدأت تنفد، وخاصة الذخيرة، ونرى في هذا نذيرا لما سيحدث إذا لم نحصل على تمويل إضافي، سيكون هناك العديد من النقاط الأخرى على خط المواجهة التي ستفقد الإمدادات".
وتابعت: "المخاطر كبيرة بشكل لا يصدق. إنهم (حلفاء أمريكا) يعرفون أنه دون هذا التمويل، لن يكون لدى أوكرانيا أي فرصة ضد القوة العسكرية الروسية المتفوقة".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر عسكرية لوسائل إعلام أوكرانية أن الطرق المؤدية إلى مدينة أفدييفكا مليئة بجثث القتلى والجرحى التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأفاد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، يوم أمس الخميس، بأن الوضع في أفدييفكا أصبح حرجا، بما في ذلك بسبب نقص الذخيرة لدى القوات الأوكرانية، وقد تخضع المدينة لسيطرة القوات الروسية قريبا.
وقال كيربي خلال المؤتمر الصحفي الدوري: "لسوء الحظ، نتلقى معلومات من أوكرانيا تفيد بأن الوضع في أفدييفكا حرج للغاية، وتواصل روسيا الضغط على الأوكرانيين بشكل يومي، إذ أن أفدييفكا على وشك أن تصبح تحت سيطرة القوات الروسية".
في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محور أفدييفكا بأنه أحد أهم المحاور. وقال إن القوات الروسية تفوقت على الجبهة واخترقت دفاعات العدو وسيطرت على مواقع جديدة مهمة.
وأعلن المتحدث باسم المجموعة العملياتية الاستراتيجية الأوكرانية "تافريا"، دميتري ليخوفوي، أن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لخسارة خط الإمداد الرئيسي بالقرب من أفدييفكا
.
وقال ليخوفوي لقناة "رادا" التلفزيونية: "الوضع هناك متوتر وديناميكي. ستوفر قيادتنا طرق إمداد بديلة، في حالة قطع الشريان اللوجستي الرئيسي".
وأضاف ليخوفوي أن "المعارك في الشوارع مستمرة في أفدييفكا منذ عدة أيام وأن القوات المسلحة الأوكرانية تحاول السيطرة على المدينة".
واعترف القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، يوم الأربعاء، بالوضع "الصعب للغاية" بالقرب من أفدييفكا.