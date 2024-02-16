https://sputnikarabic.ae/20240216/نصر-الله-المقاومة-اللبنانية-لديها-قدرة-صاروخية-هائلة-ودقيقة-تصل-إلى-إيلات-1086136312.html
نصر الله: المقاومة اللبنانية لديها قدرة صاروخية هائلة ودقيقة تصل إلى إيلات
نصر الله: المقاومة اللبنانية لديها قدرة صاروخية هائلة ودقيقة تصل إلى إيلات
صرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، أن المقاومة في لبنان تملك من القدرة الصاروخية الهائلة والدقيقة التي تمتد من كريات شمونة إلى... 16.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-16T14:13+0000
2024-02-16T14:13+0000
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وقال نصر الله خلال كلمة له: "المقاومة في لبنان تملك من القدرة الصاروخية الهائلة والدقيقة التي تمتد من كريات شمونة إلى إيلات، وتضحيات حركات المقاومة لا تنطلق من حالة انفعالية أو رد فعل مؤقت بل من الوعي والبصيرة والمعرفة بالأهداف".وأكد نصر الله أن الاستسلام يعني خضوعاً وذلاً وعبوديةً واستهانةً بكبارنا وصغارنا وأعراضنا وأموالنا، وأن المقاومة جعلت العدو يعيش في أزمة وجود ذروتها في طوفان الأقصى.وتابع نصر الله: "أليس من الذل والهوان والضعف والوهن أن دولاً تدير ملياري مسلم لا تستطيع إدخال الدواء والغذاء إلى أهل غزة؟."وأوضح نصر الله أنه إذا فتح تحقيق حول 7 أكتوبر/تشرين الأول، سينهار الأساس الأخلاقي والقانوني الذي يدعيه نتنياهو وبايدن بإصرارهما على القضاء على حماس.وأكد نصر الله أن أكبر ظاهرة نفاق يشهدها العالم اليوم هي موقف الإدارة الأمريكية تجاه ما يجري في غزة، مشيرا إلى أنه إذا أوقفت الولايات المتحدة تسليح ودعم إسرائيل الآن يتوقف العدوان مباشرةً شاء نتنياهو أم أبى.وأشار نصر الله إلى أن الذي يصر على هدف القضاء على حماس هي أمريكا أكثر من إسرائيل، مؤكدًا أن المسؤول عن كل قطرة دم في المنطقة هو الإدارة الأمريكية والمسؤولون الإسرائيليون هم أدوات تنفيذ.وأكد نصر الله أن الهدف الإسرائيلي هو تهجير أهل الضفة إلى الأردن وأهل غزة إلى مصر وأهل الـ48 إلى لبنان.وأوضح نصر الله أن أمريكا هي من تمنع أن يكون لدى الجيش اللبناني أسلحة وصواريخ توفر له ميزان ردع لحماية لبنان.وأكد نصر الله أن الهدف الأساسي لكل الجبهات المفتوحة نصرة غزة وليس الذهاب إلى أي معركة جانبية لا تخدم هذه القضية، مشيرا أن دور أمريكا بقصف اليمن هو تخفيف الضغط عن إسرائيل بإشغال إحدى الساحات المفتوحة عليه.وتابع نصر الله: "هدفنا جميعاً في محور المقاومة دولاً وشعوباً وحركات ومقاتلين كان وسيبقى أنه في هذه المعركة يجب أن يهزم العدو، والمقصود بهزيمة العدو في هذه المعركة هو فشله في تحقيق أهدافه".
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, لبنان, إسرائيل
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, لبنان, إسرائيل
نصر الله: المقاومة اللبنانية لديها قدرة صاروخية هائلة ودقيقة تصل إلى إيلات
14:13 GMT 16.02.2024 (تم التحديث: 14:48 GMT 16.02.2024)
صرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، أن المقاومة في لبنان تملك من القدرة الصاروخية الهائلة والدقيقة التي تمتد من كريات شمونة إلى إيلات.
وقال نصر الله خلال كلمة له: "المقاومة في لبنان تملك من القدرة الصاروخية الهائلة والدقيقة التي تمتد من كريات شمونة إلى إيلات، وتضحيات حركات المقاومة لا تنطلق من حالة انفعالية أو رد فعل مؤقت بل من الوعي والبصيرة والمعرفة بالأهداف".
وتابع نصر الله: "نحن في قلب معركة حقيقية في جبهة تمتد أكثر من 100 كيلومتر وارتقاء شهداء من المقاومة جزء من المعركة، وعندما يصل الأمر إلى المدنيين بالنسبة لنا هذا الموضوع له حساسية خاصة، لا نتحمل موضوع المس بالمدنيين ويجب أن يفهم العدو أنه ذهب في هذا الأمر بعيداً".
وأكد نصر الله أن الاستسلام يعني خضوعاً وذلاً وعبوديةً واستهانةً بكبارنا وصغارنا وأعراضنا وأموالنا، وأن المقاومة جعلت العدو يعيش في أزمة وجود ذروتها في طوفان الأقصى.
وتابع نصر الله: "أليس من الذل والهوان والضعف والوهن أن دولاً تدير ملياري مسلم لا تستطيع إدخال الدواء والغذاء إلى أهل غزة؟."
وأوضح نصر الله أنه إذا فتح تحقيق حول 7 أكتوبر/تشرين الأول، سينهار الأساس الأخلاقي والقانوني الذي يدعيه نتنياهو وبايدن بإصرارهما على القضاء على حماس.
وقال نصر الله: "كثيرون صدقوا التزوير التاريخي الإسرائيلي بخصوص 7 أكتوبر بما في ذلك دول تقول أنها صديقة لحماس".
وأكد نصر الله أن أكبر ظاهرة نفاق يشهدها العالم اليوم هي موقف الإدارة الأمريكية تجاه ما يجري في غزة، مشيرا إلى أنه إذا أوقفت الولايات المتحدة تسليح ودعم إسرائيل الآن يتوقف العدوان مباشرةً شاء نتنياهو أم أبى.
وأشار نصر الله إلى أن الذي يصر على هدف القضاء على حماس هي أمريكا أكثر من إسرائيل، مؤكدًا أن المسؤول عن كل قطرة دم في المنطقة هو الإدارة الأمريكية والمسؤولون الإسرائيليون هم أدوات تنفيذ.
وقال نصر الله: "ما كشفه "طوفان الأقصى" أن الهدف الإسرائيلي الذي كان يعمل عليه هو تهجير الفلسطينيين وإقامة دولة يهودية خالصة، وأن الحصار على قطاع غزة كان يريد أن يوصل غزة إلى الموت بسكون وهدوء ومن دون أن يهتز العالم".
وأكد نصر الله أن الهدف الإسرائيلي هو تهجير أهل الضفة إلى الأردن وأهل غزة إلى مصر وأهل الـ48 إلى لبنان.
وأوضح نصر الله أن أمريكا هي من تمنع أن يكون لدى الجيش اللبناني أسلحة وصواريخ توفر له ميزان ردع لحماية لبنان.
وأضاف نصر الله أن العالم يشاهد كل يوم قتل الأطفال والمدنيين ولا يقوم بأي فعل وبمجرد اتهام إسرائيل للأونروا قطعوا التمويل عنها دون تحقيق، مؤكدا أن الإعلام الغربي شارك في جريمة قتل الشعب الفلسطيني عبر محاولة شرعنة قتله وتصوير حماس بأنها "داعش" (محظور في روسيا ودول عديدة).
وأكد نصر الله أن الهدف الأساسي لكل الجبهات المفتوحة نصرة غزة وليس الذهاب إلى أي معركة جانبية لا تخدم هذه القضية، مشيرا أن دور أمريكا بقصف اليمن هو تخفيف الضغط عن إسرائيل بإشغال إحدى الساحات المفتوحة عليه.
وتابع نصر الله: "هدفنا جميعاً في محور المقاومة دولاً وشعوباً وحركات ومقاتلين كان وسيبقى أنه في هذه المعركة يجب أن يهزم العدو، والمقصود بهزيمة العدو في هذه المعركة هو فشله في تحقيق أهدافه".