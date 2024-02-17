https://sputnikarabic.ae/20240217/إعلام-أمريكي-يصف-انسحاب-القوات-الأوكرانية-من-أفدييفكا-بأنه-انتصار-لبوتين-أمام-العالم-أجمع-1086174072.html

إعلام أمريكي يصف انسحاب القوات الأوكرانية من أفدييفكا بأنه انتصار لبوتين أمام العالم أجمع

إعلام أمريكي يصف انسحاب القوات الأوكرانية من أفدييفكا بأنه انتصار لبوتين أمام العالم أجمع

وصفت إحدى القنوات التلفزيونية الأمريكية الأكثر شعبية في أمريكا، تحرير أفدييفكا بأنه انتصار كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و"يمثل نقطة تحول" في الصراع... 17.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-17T18:11+0000

2024-02-17T18:11+0000

2024-02-17T18:11+0000

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وذكرت المادة المنشورة على الصفحة الرئيسية لتلك الوسائل: "بوتين يحقق انتصارا كبيرا، وهذا الحدث يمثل نقطة تحول في الحرب أمام العالم أجمع".وأشارت صحيفة "فوكس نيوز"، إلى أن هزيمة القوات الأوكرانية في أفدييفكا حدثت على خلفية النقص المتزايد في الذخيرة والصعوبات في الموافقة على تمويل جديد لكييف من الكونغرس الأمريكي.وفي وقت سابق من اليوم، نفت وزارة الخارجية الروسية، الأنباء الأوكرانية بشأن انسحاب قوات نظام كييف من أفدييفكا بزعم "الحفاظ على حياة الناس"، مؤكدة أن القرار المتخذ جاء نتيجة افتقار كييف للأموال والأسلحة والجنود.وجاءت تصريحات الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، التي قالت إن كييف قررت سحب قواتها من أفدييفكا ليس من أجل الحفاظ على حياة الناس بل لأنها "لا تستطيع القتال إلا من أجل المال فقط".القائد العام لقوات نظام كييف يعلن سحب وحداته العسكرية من مدينة أفدييفكاوكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن يوم أمس الجمعة، أن قرار سحب القوات الأوكرانية من أفدييفكا تم اتخاذه من أجل "إنقاذ حياة الناس".وفي سياق متصل، أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، اليوم السبت، أنه قرر سحب وحدات عسكرية أوكرانية، من مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والانتقال إلى وضع الدفاع.وكتب سيرسكي، على وسائل التواصل الاجتماعي: "بناء على الوضع العملياتي في أفدييفكا، قررت سحب وحداتنا من المدينة والمضي نحو موقف دفاعي".

https://sputnikarabic.ae/20240217/موسكو-كييف-قررت-سحب-قواتها-من-أفدييفكا-لأسباب-غير-إنسانية-1086160131.html

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