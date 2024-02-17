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https://sputnikarabic.ae/20240217/نتنياهو-كل-من-يطالبنا-بعدم-شن-عملية-في-رفح-فإنما-يطالبنا-بخسارة-الحرب--1086174828.html
نتنياهو: كل من يطالبنا بعدم شن عملية في رفح فإنما يطالبنا بخسارة الحرب
نتنياهو: كل من يطالبنا بعدم شن عملية في رفح فإنما يطالبنا بخسارة الحرب
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن كل من يطالب اسرائيل بعدم شن عملية في رفح فإنما يطالبها بخسارة الحرب. 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T18:33+0000
2024-02-17T19:21+0000
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وقال نتنياهو: "لقد تحدثت بالأمس مرة أخرى مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأقول لقادة العالم بكل تأكيد أن إسرائيل ستقاتل حتى تحقيق الانتصار الحاسم، بما في ذلك القتال في رفح".وأضاف نتنياهو: "جنودنا مصرون على مواصلة الحرب حتى النهاية، الجميع يقول إنه يجب أن نواصل حتى الانتصار وحتى نقضي على حماس".وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تتنازل أمام أي ضغط وفي مواجهة الإملاءات الدولية لأننا ملتزمون بالقضاء على الشر"، بحسب زعمه.وأشار نتنياهو إلى أن التسوية مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقها إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين دون شروط مسبقة.وأضاف نتنياهو: "نعمل مع الرئيس الأمريكي ونقدر دعمه لكننا لا نتفق مع الإدارة الأمريكية في كل الأمور".وكان الجيش الإسرائيلي، قد صادق الأحد الماضي، على "الخطة العملياتية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة".ومن جانبه، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، تعبئة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، تمهيدًا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.الاتحاد الأوروبي: أي عمل عسكري في رفح سيؤدي لتفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلاوتتمسك إسرائيل بدخول رفح بعد خان يونس، لاعتقادها أن عدداً من كبار قادة حماس، على رأسهم يحيى السنوار قد يكونون هناك.وفي المقابل، تقابل التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح بانتقادات دولية وعربية واسعة، خوفا من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لأكثر من مليون ونصف المليون نازح داخل القطاع المحاصر.
https://sputnikarabic.ae/20240217/واشنطن-لا-ندعم-أي-عملية-عسكرية-برية-في-رفح-دون-خطة-لسلامة-المدنيين--1086172607.html
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طوفان الأقصى, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
طوفان الأقصى, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

نتنياهو: كل من يطالبنا بعدم شن عملية في رفح فإنما يطالبنا بخسارة الحرب

18:33 GMT 17.02.2024 (تم التحديث: 19:21 GMT 17.02.2024)
© AFP 2023 / RONEN ZVULUNرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
© AFP 2023 / RONEN ZVULUN
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن كل من يطالب اسرائيل بعدم شن عملية في رفح فإنما يطالبها بخسارة الحرب.
وقال نتنياهو: "لقد تحدثت بالأمس مرة أخرى مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأقول لقادة العالم بكل تأكيد أن إسرائيل ستقاتل حتى تحقيق الانتصار الحاسم، بما في ذلك القتال في رفح".

وتابع: "أولئك الذين يطالبوننا بعدم شن عملية في رفح فإنما يطالبوننا بخسارة الحرب".

وأضاف نتنياهو: "جنودنا مصرون على مواصلة الحرب حتى النهاية، الجميع يقول إنه يجب أن نواصل حتى الانتصار وحتى نقضي على حماس".
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وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تتنازل أمام أي ضغط وفي مواجهة الإملاءات الدولية لأننا ملتزمون بالقضاء على الشر"، بحسب زعمه.
وأشار نتنياهو إلى أن التسوية مع الفلسطينيين لا يمكن تحقيقها إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين دون شروط مسبقة.
وأضاف نتنياهو: "نعمل مع الرئيس الأمريكي ونقدر دعمه لكننا لا نتفق مع الإدارة الأمريكية في كل الأمور".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد صادق الأحد الماضي، على "الخطة العملياتية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة".
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ومن جانبه، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، تعبئة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، تمهيدًا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
الاتحاد الأوروبي: أي عمل عسكري في رفح سيؤدي لتفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلا
وتتمسك إسرائيل بدخول رفح بعد خان يونس، لاعتقادها أن عدداً من كبار قادة حماس، على رأسهم يحيى السنوار قد يكونون هناك.
وفي المقابل، تقابل التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح بانتقادات دولية وعربية واسعة، خوفا من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لأكثر من مليون ونصف المليون نازح داخل القطاع المحاصر.
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