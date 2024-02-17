https://sputnikarabic.ae/20240217/الصين-تدعو-المجتمع-الدولي-إلى-إنشاء-دولة-فلسطين-المستقلة-1086168499.html
الصين تدعو المجتمع الدولي إلى إنشاء دولة فلسطين المستقلة
الصين تدعو المجتمع الدولي إلى إنشاء دولة فلسطين المستقلة
صرّح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم السبت، أن بكين تدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. 17.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-17T15:10+0000
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وقال وانغ يي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "الصين تدعو إلى تكثيف الجهود لإقامة دولة فلسطين المستقلة".وأشار وانغ يي إلى أنه ومن أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، يجب رفض "استقلال تايوان" بشدة.وقال: "من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، يجب رفض استقلال تايوان بحزم".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240217/إسماعيل-هنية-لن-نقبل-بأي-صفقة-لا-توقف-الحرب-كليا-في-غزة-1086161851.html
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الصين, العالم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى
الصين, العالم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى
الصين تدعو المجتمع الدولي إلى إنشاء دولة فلسطين المستقلة
صرّح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم السبت، أن بكين تدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال وانغ يي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "الصين تدعو إلى تكثيف الجهود لإقامة دولة فلسطين المستقلة".
وأوضح وانغ يي الحاجة إلى عقد مؤتمر سلام دولي أوسع وأكثر فعالية بشأن القضية الفلسطينية من أجل "تحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل".
وأشار وانغ يي إلى أنه ومن أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، يجب رفض "استقلال تايوان" بشدة.
وقال: "من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، يجب رفض استقلال تايوان بحزم".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة
، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية
برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.