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الاتحاد الأفريقي يدين الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
الاتحاد الأفريقي يدين الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
أدانت دول الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، معربة عن دعمها إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني... 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T14:34+0000
2024-02-18T14:34+0000
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وقال البيان الختامي للقمة الـ37 للاتحاد الأفريقي التي انعقدت في أديس أبابا: "ندين بشدة إسرائيل، القوة العسكرية المحتلة، لحربها الوحشية على قطاع غزة في أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023، واستخدامها للقوة المفرطة وغير المتناسبة ضد 2.2 مليون مدني غير مسلح، ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن".وأدان البيان "السياسات الإسرائيلية، المتمثلة في إجراءات العقاب الجماعي ضد المدنيين، وخاصة محاولات نقل سكان غزة قسراً إلى شبه جزيرة سيناء المصرية"، مشيرا إلى أن تلك السياسات تتطلب تدخلا واستجابة دولية فورية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240218/وفد-إسرائيلي-يطير-إلى-قطر-لبحث-ملف-تبادل-الرهائن-مع-حماس-1086189959.html
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أخبار فلسطين اليوم, الاتحاد الأفريقي, العالم العربي, إسرائيل, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, الاتحاد الأفريقي, العالم العربي, إسرائيل, طوفان الأقصى

الاتحاد الأفريقي يدين الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

14:34 GMT 18.02.2024
© AFP 2023حرب غزة
حرب غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
© AFP 2023
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أدانت دول الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، معربة عن دعمها إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي.
وقال البيان الختامي للقمة الـ37 للاتحاد الأفريقي التي انعقدت في أديس أبابا: "ندين بشدة إسرائيل، القوة العسكرية المحتلة، لحربها الوحشية على قطاع غزة في أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023، واستخدامها للقوة المفرطة وغير المتناسبة ضد 2.2 مليون مدني غير مسلح، ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن".

وأضاف البيان: "نرفض الانتهاك الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة، من خلال استهداف المستشفيات والمراكز الطبية والمرافق الإعلامية، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، وندعم إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات".

وأدان البيان "السياسات الإسرائيلية، المتمثلة في إجراءات العقاب الجماعي ضد المدنيين، وخاصة محاولات نقل سكان غزة قسراً إلى شبه جزيرة سيناء المصرية"، مشيرا إلى أن تلك السياسات تتطلب تدخلا واستجابة دولية فورية.
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
وفد إسرائيلي يطير إلى قطر لبحث ملف تبادل الرهائن مع "حماس"
12:32 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".

حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حكومة نتنياهو توافق بإجماع على عدم الاعتراف بدولة فلسطينية11:56 GMT
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