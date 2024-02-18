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https://sputnikarabic.ae/20240218/الجيش-الأردني-مقتل-5-وإصابة-4-في-عملية-تهريب-كمية-كبيرة-من-المخدرات-من-سوريا-1086191062.html
الجيش الأردني: مقتل 5 وإصابة 4 في عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات من سوريا
الجيش الأردني: مقتل 5 وإصابة 4 في عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات من سوريا
أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، عن إحباطه عملية تهريب للمخدرات، قادمة من الأراضي السورية. 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T13:31+0000
2024-02-18T13:31+0000
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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن الجيش في المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت، فجر اليوم الأحد، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.وأضاف أن العملية أسفرت عن مقتل 5 من المهربين، وإصابة 4 آخرين، وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.وأمس السبت، استعرض وزراء داخلية سوريا والعراق ولبنان والأردن، في العاصمة الأردنية عمان، الجهود المشتركة لمكافحة تهريب المخدرات.وتعلن السلطات الأردنية بشكل متكرر عن ضبط كميات من حبوب الكبتاغون ومختلف أنواع المخدرات، ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر عن إحباط عمليات تهريب مخدرات وأسلحة قادمة من الأراضي السورية.وشنت القوات الجوية الأردنية عدة ضربات على مواقع قالت إنها مقار لتصنيع المخدرات في محافظتي درعا والسويداء.وعقدت اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، في تموز/يوليو العام الماضي، اجتماعها الأول وذلك تنفيذاً لمخرجات اجتماع عمّان التشاوري الذي استضافته المملكة في الأول من أيار/مايو 2023.
https://sputnikarabic.ae/20231002/وزير-الداخلية-الأردني-الخليج-العربي-من-الوجهات-الرئيسية-للمخدرات-التي-تدخل-من-سوريا-إلى-الأردن-1081587242.html
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أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

الجيش الأردني: مقتل 5 وإصابة 4 في عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات من سوريا

13:31 GMT 18.02.2024
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWIالجيش الأردني
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
الجيش الأردني
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
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أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، عن إحباطه عملية تهريب للمخدرات، قادمة من الأراضي السورية.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن الجيش في المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت، فجر اليوم الأحد، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.
وأضاف أن العملية أسفرت عن مقتل 5 من المهربين، وإصابة 4 آخرين، وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
حبات كبتاغون المخدرة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
وزير الداخلية الأردني: الخليج العربي من الوجهات الرئيسية للمخدرات التي تدخل من سوريا إلى ‏الأردن
2 أكتوبر 2023, 10:47 GMT
وأمس السبت، استعرض وزراء داخلية سوريا والعراق ولبنان والأردن، في العاصمة الأردنية عمان، الجهود المشتركة لمكافحة تهريب المخدرات.
وتعلن السلطات الأردنية بشكل متكرر عن ضبط كميات من حبوب الكبتاغون ومختلف أنواع المخدرات، ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر عن إحباط عمليات تهريب مخدرات وأسلحة قادمة من الأراضي السورية.
وشنت القوات الجوية الأردنية عدة ضربات على مواقع قالت إنها مقار لتصنيع المخدرات في محافظتي درعا والسويداء.
وعقدت اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، في تموز/يوليو العام الماضي، اجتماعها الأول وذلك تنفيذاً لمخرجات اجتماع عمّان التشاوري الذي استضافته المملكة في الأول من أيار/مايو 2023.
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