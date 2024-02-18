https://sputnikarabic.ae/20240218/بلينكن-إسرائيل-لديها-فرصة-غير-مسبوقة-لتطبيع-علاقاتها-مع-العرب--1086183198.html
بلينكن: إسرائيل لديها فرصة "غير مسبوقة" لتطبيع علاقاتها مع العرب
بلينكن: إسرائيل لديها فرصة "غير مسبوقة" لتطبيع علاقاتها مع العرب
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن هناك فرصة "غير مسبوقة" في الأشهر المقبلة لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط مع رغبة الدول العربية في تطبيع العلاقات... 18.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-18T07:16+0000
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وحسب موقع "I24"، جاء ذلك في حديثه خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس السبت، حول الأوضاع في الشرق الأوسط.وسلط بلينكن الضوء على ضرورة المضي قدما نحو إقامة الدولة الفلسطينية والتي يمكنها العيش بأمان الى جانب إسرائيل وستضمن أيضا أمن إسرائيل.وأشار في كلمته أيضا إلى أنه تجري حاليا "محاولات صادقة بقيادة دول عربية لتنفيذ إصلاحات في السلطة الفلسطينية".ويرى بلينكن أن "إسرائيل تتمتع حاليا بالأمن أكثر مما كان قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن في رأيه على المدى البعيد هناك سؤال مختلف، ألا وهو كيف سنخرج من دائرة العنف؟. وتابع "يجب على الدول العربية المساعدة بتحسين الوضع في السلطة الفلسطينية من أجل مستقبلها ومستقبل إسرائيل".وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد صرح أمس السبت، خلال نفس المؤتمر، بأن "حل الدولتين" هو السبيل الوحيد لأمن المنطقة بما فيها إسرائيل.وأضاف بن فرحان "نركز على وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي من غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى شعب غزة"، مشيراً إلى أن "الأمل هو المفتاح، سواء للفلسطينيين أو الإسرائيليين"، لافتاً إلى أن ذلك يرتبط بالخروج من دوامة العنف المتكررة.
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https://sputnikarabic.ae/20240218/وزير-الخارجية-السعودي-لن-يكون-هناك-تطبيع-مع-إسرائيل-دون-وقف-القتال-في-غزة-1086180211.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
بلينكن: إسرائيل لديها فرصة "غير مسبوقة" لتطبيع علاقاتها مع العرب
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن هناك فرصة "غير مسبوقة" في الأشهر المقبلة لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط مع رغبة الدول العربية في تطبيع العلاقات معها.
وحسب موقع
"I24"، جاء ذلك في حديثه خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس السبت، حول الأوضاع في الشرق الأوسط.
وأضاف بيلنكن "تقريبا كل دولة عربية تريد دمج إسرائيل في المنطقة وتطبيع علاقاتها معها... هذه فرصة غير مسبوقة".
وسلط بلينكن
الضوء على ضرورة المضي قدما نحو إقامة الدولة الفلسطينية والتي يمكنها العيش بأمان الى جانب إسرائيل وستضمن أيضا أمن إسرائيل.
وأشار في كلمته أيضا إلى أنه تجري حاليا "محاولات صادقة بقيادة دول عربية لتنفيذ إصلاحات في السلطة الفلسطينية".
ويرى بلينكن أن "إسرائيل تتمتع حاليا بالأمن أكثر مما كان قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن في رأيه على المدى البعيد هناك سؤال مختلف، ألا وهو كيف سنخرج من دائرة العنف؟.
وتابع "يجب على الدول العربية المساعدة بتحسين الوضع في السلطة الفلسطينية من أجل مستقبلها ومستقبل إسرائيل".
وكان وزير الخارجية السعودي
، الأمير فيصل بن فرحان، قد صرح أمس السبت، خلال نفس المؤتمر، بأن "حل الدولتين" هو السبيل الوحيد لأمن المنطقة بما فيها إسرائيل.
وأوضح أن الوقت حان لتركيز كل الجهود في اتجاه حل الدولتين، بما في ذلك محاسبة الأشخاص الذين يقفون أمام ذلك، سواء كان هذا الطرف "حماس" أو السلطة الفلسطينية أو إسرائيل
.
وأضاف بن فرحان "نركز على وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي من غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى شعب غزة"، مشيراً إلى أن "الأمل هو المفتاح، سواء للفلسطينيين أو الإسرائيليين"، لافتاً إلى أن ذلك يرتبط بالخروج من دوامة العنف المتكررة.
ونبه إلى أنه "لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل دون وقف القتال في غزة"، مضيفاً أن "أساس التطبيع مع إسرائيل هو الاعتماد على مبادرة السلام العربية".