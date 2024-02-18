https://sputnikarabic.ae/20240218/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يستدعي-السفير-البرازيلي-لـتوبيخه-1086194123.html

وزير الخارجية الإسرائيلي يستدعي السفير البرازيلي لـ"توبيخه"

وزير الخارجية الإسرائيلي يستدعي السفير البرازيلي لـ"توبيخه"

قرر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، استدعاء سفير البرازيل "لتوبيخه" في أعقاب تصريحات الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بأن... 18.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-18T15:01+0000

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وقال كاتس، عبر منصة "إكس": "كلام رئيس البرازيل مخزٍ وخطير. ولن يمس أحد بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. لقد أمرت موظفي مكتبي باستدعاء السفير البرازيلي لتوبيخه غدًا".وفي وقت سابق، قال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا: "ما يحدث في قطاع غزة للشعب الفلسطيني لم يحدث في أي وقت آخر في التاريخ".وتابع: "في الواقع، لقد حدث عندما قرر هتلر قتل اليهود. ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا، بل إبادة الجماعية"، حسب ما نقلت "سي إن إن" البرازيل.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر 28 ألف قتيل وأكثرمن 68 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240218/قطر-إسرائيل-ترتكب-جرائم-حرب-وإبادة-في-غزة-وسط-صمت-المجتمع-الدولي-1086186220.html

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