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عدسة "سبوتنيك" تتجول داخل مدينة أفدييفكا بعد تحريرها... فيديو
Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240219/عدسة-سبوتنيك-تتجول-داخل-مدينة-أفدييفكا-بعد-تحريرها-فيديو-1086210967.html
عدسة "سبوتنيك" تتجول داخل مدينة أفدييفكا بعد تحريرها... فيديو
عدسة "سبوتنيك" تتجول داخل مدينة أفدييفكا بعد تحريرها... فيديو
سبوتنيك عربي
رصد مراسل وكالة "سبوتنيك" الوضع داخل مدينة أفدييفكا بعد تحريرها وإحكام القوات الروسية سيطرتها على المدينة. 19.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-19T09:32+0000
2024-02-19T09:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وتظهر المشاهد دبابات أوكرانية مدمرة فيما تقوم قوات الهندسة الروسية بتطهير أرجاء المدينة من العبوات الناسفة التي زرعتها القوات الأوكرانية خلال فرارها من المدينة على عجل.وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت، صباح اليوم، في البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز"، طورت هجومًا، وسيطرت بالكامل على مصنع لفحم الكوك في اتجاه أفدييفكا، وتم رفع الأعلام الروسية على المباني الإدارية للمصنع".وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي يضرب مناطق العدو المحصنة، ما يلحق أضرارا بالمدفعية والطيران التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وتواصل مجموعة "المركز" عملياتها النشطة.القوات المسلحة الأوكرانية تترك معدات عسكرية خلال هربها من مدينة أفدييفكا... فيديووفي وقت سابق، ذكرت الوزارة أن الجيش الروسي يجري التطهير النهائي لأفدييفكا من القوات المسلحة الأوكرانية، ولا سيما الوحدات المتمركزة في المصنع المحلي.مدينة أفدييفكا هي الضاحية الشمالية لمدينة دونيتسك، والتي يدور القتال فيها منذ بداية العملية الخاصة، وكانت القوات المسلحة الأوكرانية تقصف بانتظام من هذه الضاحية عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية والمناطق الأخرى في دونباس.مشاهد لسيطرة القوات الروسية على مصنع لفحم الكوك في أفدييفكا وتحريرهوفي وقت سابق، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن السيطرة الكاملة على أفدييفكا، وهنأ الرئيس بوتين الجيش الروسي، على هذا النجاح والنصر المهم.الدفاع الروسية تكشف طريقة مشاركة عسكريي "الناتو" بالأعمال القتالية في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20240219/مسيرات-روسية-تهاجم-مدرعات-أكرانية-أثناء-فرارها-من-أفدييفكا-فيديو-1086208151.html
https://sputnikarabic.ae/20240219/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحيد-عميلا-أوكرانيا-كان-يعد-لهجوم-إرهابي-في-مقاطعة-زابوروجيه-فيديو-1086203829.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

عدسة "سبوتنيك" تتجول داخل مدينة أفدييفكا بعد تحريرها... فيديو

09:32 GMT 19.02.2024
© Sputnikسبوتنيك ترصد الأوضاع داخل مدينة أفدييفكا بعد تحريررها
سبوتنيك ترصد الأوضاع داخل مدينة أفدييفكا بعد تحريررها - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
© Sputnik
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رصد مراسل وكالة "سبوتنيك" الوضع داخل مدينة أفدييفكا بعد تحريرها وإحكام القوات الروسية سيطرتها على المدينة.
وتظهر المشاهد دبابات أوكرانية مدمرة فيما تقوم قوات الهندسة الروسية بتطهير أرجاء المدينة من العبوات الناسفة التي زرعتها القوات الأوكرانية خلال فرارها من المدينة على عجل.

أكد قائد فصيلة الهندسة الروسية الذي يحمل علامة النداء "عثمان" لمراسل "سبوتنيك" أن القوات الأوكرانية قامت بتلغيم مدينة أفدييفكا قبل فرارها منها على عجل.

وبدوره، أشار قائد القوات الهندسية في المنطقة العسكرية المركزية الذي يحمل علامة النداء "فرونزي" لوكالة "سبوتنيك"، أن فرق الهندسة الروسية عطلت خلال النهار أكثر من 200 لغم وعبوة ناسفة زرعتها القوات الأوكرانية في المدينة، وأن الفرق ركزت عملها على مرافق البنية التحتية.

وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت، صباح اليوم، في البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز"، طورت هجومًا، وسيطرت بالكامل على مصنع لفحم الكوك في اتجاه أفدييفكا، وتم رفع الأعلام الروسية على المباني الإدارية للمصنع".
القوات المسلحة الروسية في أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرات روسية تهاجم مدرعات أوكرانية أثناء فرارها من أفدييفكا... فيديو
08:35 GMT
وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي يضرب مناطق العدو المحصنة، ما يلحق أضرارا بالمدفعية والطيران التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وتواصل مجموعة "المركز" عملياتها النشطة.
القوات المسلحة الأوكرانية تترك معدات عسكرية خلال هربها من مدينة أفدييفكا... فيديو
وفي وقت سابق، ذكرت الوزارة أن الجيش الروسي يجري التطهير النهائي لأفدييفكا من القوات المسلحة الأوكرانية، ولا سيما الوحدات المتمركزة في المصنع المحلي.
عناصر من الأمن الفيدرالي الروسي في خضم مهمة في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمن الفيدرالي الروسي يحيد عميلا أوكرانيا كان يعد لهجوم إرهابي في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
07:47 GMT
مدينة أفدييفكا هي الضاحية الشمالية لمدينة دونيتسك، والتي يدور القتال فيها منذ بداية العملية الخاصة، وكانت القوات المسلحة الأوكرانية تقصف بانتظام من هذه الضاحية عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية والمناطق الأخرى في دونباس.
مشاهد لسيطرة القوات الروسية على مصنع لفحم الكوك في أفدييفكا وتحريره

ويسهم تحرير المدينة من نقل خط المواجهة بعيدًا عن دونيتسك وتأمينه بشكل كبير من هجمات القوات الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن السيطرة الكاملة على أفدييفكا، وهنأ الرئيس بوتين الجيش الروسي، على هذا النجاح والنصر المهم.
الدفاع الروسية تكشف طريقة مشاركة عسكريي "الناتو" بالأعمال القتالية في أوكرانيا
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