https://sputnikarabic.ae/20240222/أغلى-صفقة-في-تاريخ-كرة-القدم-1086304302.html

أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم

أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم

سبوتنيك عربي

شهد سوق الانتقالات في أوروبا في العقود الأخيرة، تسجيل أرقام قياسية. وفي عام 2013، تم تجاوز مبلغ 100 مليون يورو للصفقة الواحدة. 22.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-22T09:04+0000

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2024-02-22T09:04+0000

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نستعرض في هذا المقال عددا من الصفقات الكبيرة في كرة القدم.أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدمنيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان: 222 مليون يوروصنّف نيمار في عام 2017، على أنه النجم الثالث في كرة القدم بعد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.ليعلن في ذلك الوقت باريس سان جيرمان الفرنسي عن اهتمامه بخدمات البرازيلي، الذي كان لا يزال في صفوف برشلونة الإسباني، ليطرح النادي الإسباني رقما كبيرا كثمن لانتقال البرازيلي من خلال تفعيل شرط جزائي بعقد اللاعب، ولتفادي الوقوع في مشكلة تتعلق بقانون اللعب النظيف، قام البرازيلي بشراء عقده.وانتقل البرازيلي لصفوف النادي الباريسي على أمل أن يصبح اللاعب الأول ليخطف الفرنسي كيليان مبابي منه الأضواء.كيليان مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان: نحو 180 مليون يوروفي صيف عام 2017، ضم باريس سان جيرمان أيضًا مبابي. في عام 2020، وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن باريس دفع بالفعل 185 مليون يورو مقابل كيليان ويمكنه إضافة 35 مليون يورو أخرى في المستقبل.مبابي وعلى عكس نيمار، حقق تقدمًا كبيرًا وتطور ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم. يتمتع كيليان بإحصاءات جنونية (78 هدفًا في 80 مباراة بالدوري في المواسم الثلاثة الأخيرة). فيليب كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة: 160 مليون يوروفي صيف 2017، حاول برشلونة إغراء البرازيلي، الذي كان حينها أحد نجوم ليفربول. حتى أن لاعب خط الوسط قدم طلب انتقال، لكن النادي الإنجليزي لم يسمح له بالرحيل. وبعد ستة أشهر، في شتاء عام 2018، تم إبرام الصفقة ليحصل ليفربول على مبلغ كبير من برشلونة، ليشتري فيرجيل فان ديك بالمال الذي كسبه وأليسون في الصيف.وكان يُنظر إلى كوتينيو على أنه بديل لأندريس إنييستا، لكن البرازيلي لم يرق إلى مستوى التوقعات. ليتم إجلاسه على مقاعد البدلاء حتى لا يدفعوا مكافآت لليفربول.في موسم 2019/2020، تمت إعارة كوتينيو إلى بايرن، وسجل هدفين في هزيمة تاريخية لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا - 8: 2. مع بايرن ميونيخ، ليحصد كوتينيو بطولة دوري الأبطال.عثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند إلى برشلونة: 105 مليون يوروفي 25 أغسطس/آب 2017، أعلن الموقع الرسمي لبرشلونة عن انتقال المهاجم إلى النادي الإسباني. ودفع الكتالونيون 105 مليون يورو مقابل انتقال اللاعب، بالإضافة لـ 42 مليون يورو أخرى كمكافأة، وتم إبرام العقد لمدة خمس سنوات.وبلغت قيمة التعويضات 400 مليون يورو.جواو فيليكس من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد: 126 مليون يوروبحث أتلتيكو مدريد الإسباني عن بديل لنجمه الفرنسي غريزمان الذي رحل عن الفريق، ليقرر النادي الاستثمار في النجم الصاعد. وسجل فيليكس 15 هدفا في البطولة البرتغالية موسم 2018/2019، وتحوّل إلى الموهبة الأساسية في أوروبا. بالطبع، كان هذا انتقالا قياسيًا لأتلتيكو.أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة: 120 مليون يورووصف الكثير من المراقبين نادي برششلونة الإسباني بأنه ملك الانتقالات الباهظة الثمن والفاشلة، ومن ضمنها صفقة غريزمان، كان أنطوان قائد أتلتيكو في عام 2019، ومنافسًا على جائزة الكرة الذهبية، لكنه أراد الحصول على جوائز أكبر. وكان برشلونة ينفق الأموال وقرر دفع تعويض قدره 120 مليون يورو.الانتقال إلى برشلونة أثّر على اللاعب والنادي، ليجد برشلونة نفسه في أزمة مالية وفقد مكانته كأفضل فريق في إسبانيا.بول بوجبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد: 105 مليون يوروفي عام 2016، أعاد مانشستر يونايتد لاعب خط وسطه السابق بصفقة قياسية بلغت 105 مليون يورو، في ذلك الوقت، كان بول لاعبًا رئيسيًا في يوفنتوس، وأظهر إحصاءات رائعة في الدوري الإيطالي (8 أهداف و 12 تمريرة حاسمة في موسم). وفي نفس الوقت كان يبلغ من العمر 23 عامًا فقط.في موسم 2019/2020، لم يلعب الفرنسي حتى نصف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وسجل هدفا وصنع 3، وفي الموسم اللاحقالتي سجل 3 أهداف وصنع مثلهم في 26 لقاء. على الرغم من حقيقة أن بوجبا ذو توجه هجومي.غاريث بيل من توتنهام إلى ريال مدريد: 100 مليون يوروبحلول عام 2013، أصبح أحد النجوم الرئيسيين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأراد فلورنتينو بيريز شرائه لريال مدريد. وقد فاوض رئيس توتنهام دانييل ليفي لفترة طويلة وانتزع في النهاية مبلغًا قياسيًا من رئيس نادي مدريد.لقد كان الويلزي بالفعل نجمًا بارزًا في مواسمه الأولى، ليتراجع مستواه تدريجيا، بل ودخل في حرب مع الريال وجماهيره. لم تكن صفقة انتقال غاريث فاشلة، ولكن من الواضح أنه كان من المتوقع منه الكثير.كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس: 100 مليون يوروفي عام 2018، فاز رونالدو بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في مسيرته والمرة الرابعة مع ريال مدريد. وصل يوفنتوس إلى النهائي مرتين في غضون سنوات قليلة، لكنه لم يفز باللقب. لينفق النادي الإيطالي 117 مليون يورو، على صفقة انتقال البرتغالي من ريال مدرير .رونالدو لم يخيب الآمال في يوفنتوس. وكان لا يزال هدافًا، حيث سجل 81 هدفًا في 97 مباراة بالدوري الإيطالي.إيدن هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد: 100 مليون يوروخلال سبع سنوات في تشيلسي، تحول هازارد من جناح واعد إلى قائد الفريق. في عام 2019، كان رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بحاجة إلى نجم جديد. ليقع الاختيار على هازارد الذي كان في ذروة مسيرته.أثار الانتقال السريع لريال مدريد الشكوك على الفور. وبدأ هازارد يعاني من الإصابات منذ البداية، ولعب 16 مباراة فقط في في الدوري الإسباني في موسمه الأول، وسجل هدفًا واحدًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة. لتنهار قيمة البلجيكي، وبرز فينيسيوس وكريم بنزيمة مكانه.

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