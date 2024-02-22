كم تزن كرة القدم؟
© UNSPLASH/ Frantzou Fleurineلاعب كرة قدم
© UNSPLASH/ Frantzou Fleurine
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تعتبر كرة القدم من الألعاب الرياضية الأكثر ممارسة وشعبية في العالم، وتحظى باهتمام شريحة كبيرة من السكان حول العالم، حيث أصبحت مسابقاتها تحطم أرقاما قياسية بعد الحضور والمتابعة.
سنتحدث في هذا المقال عن الكرة المستخدمة في هذه الرياضة، من حيث الحجم والوزن والتاريخ.
كرة القدم
من المنطقي أن تسمى رياضة كرة القدم بالكرة المخصصة للعب بها وممارستها، كما يخضع تصنيعها لقواعد صارمة من خلال قوانين هذه الرياضة. وعلى وجه التحديد، القاعدة رقم 2، حيث من المهم أن نفهم أنها تنطبق حصريًا على المسابقات الرسمية.
لذلك، لا أحد يمنعك من لعب كرة القدم في الفناء أو على الشاطئ بمجموعة متنوعة من الكرات، بدءًا من المطاط العادي وانتهاءً بالكرات الطائرة أو كرات السلة على سبيل المثال.
تخضع الكرات المستخدمة في المسابقات الدولية لقوانين صارمة من قبل المنظمين والمسؤولين عن هذه المسابقات وتخضع الكرة لمجموعة قياسية من المتطلبات، وتشمل:
وجود الشكل الكروي الصحيح.
مصنوع من الجلد أو مادة اصطناعية ذات خصائص مماثلة (اليوم يتم استخدام مادة صناعية في كثير من الأحيان أكثر من الجلد الطبيعي).
حجم محيط الكرة الذي يتراوح من 68 إلى 70 سم (27 إلى 28 بوصة)، مما يعني أن معيار الكرة هو رقم 5.
إن وجود وحدات القياس المعتمدة في بريطانيا يدل على البلد الذي كان مهد كرة القدم، ففي إنجلترا تم تطوير القواعد الأولى للعبة.
حجم الكرة
تم تحديد متطلبات أبعاد الكرة منذ وقت طويل وظلت دون تغيير تقريبا، حيث يبلغ محيط الكرة 27-28 بوصة أو 68-70 سم، تنطبق الأرقام الموضحة على الكرات المستخدمة في بطولات كرة القدم الرسمية للبالغين في الهواء الطلق. وتم تحديد هذه الكرات بالحجم 5. وهناك أربع قياسات للكرات وعلى الرغم من إنتاج عدد أقل بكثير، فلكل منها نطاق ومكان خاص للعب بها وهي:
مقاس 1 (محيط يصل إلى 43 سم). تستخدم لأغراض الدعاية، ولا تختلف تكنولوجيا التصميم والتصنيع عن تلك القياسية (بما في ذلك وجود 32 لوحة على الإطار: 20 شكلًا سداسيًا و12 شكلًا خماسيًا).
الحجم 2 (المحيط – حتى 56 سم، الوزن – حتى 283.5 جم). يستخدم للعب كرة القدم من قبل الأطفال الصغار أقل من 4 سنوات.
مقاس 3 (حتى 61 سم وحتى 340 جم). كرات مخصصة للأطفال أقل من 8 سنوات.
الحجم 4 (المحيط - 62-64 سم، الوزن - 400-440 جم، الضغط - 06-09 أجواء، الارتداد الأول من ارتفاع 2 متر - 50-65 سم). كرة قدم رسمية مخصصة لبطولات الأطفال حتى سن 12 عامًا.
كما ويمكن استخدامها في الصالات (لعبة لها قواعد مشابهة لكرة القدم، ولكن لا يتم لعبها في ملعب كرة قدم، ولكن في صالة ألعاب رياضية أصغر بكثير بها عدد أقل من اللاعبين).
كم تزن كرة القدم
يجب أن يكون وزن الكرة في بداية المباراة في حدود 14 إلى 16 أونصة أو 410-450 جرامًا.
لم يتم وضع الشرط الخاص ببدء اللعبة عن طريق الصدفة، حيث أن الكرة الجلدية تصبح مبللة في الطقس السيئ، لتصبح أثقل بشكل ملحوظ. لكن الكرات المصنعة من مواد اصطناعية كالموجودة حاليا لا تمتص الماء بشكل كبير، ولكن وزنها أيضا يتغير قليلا نو الزيادة. ولذلك، تم تحديد المتطلبات خصيصا للكرات الجافة.
تأثير وزن الكرة على اللعبة
وزن الكرة في بداية اللعبة يتراوح من 410 إلى 450 جرامًا أو من 14 إلى 16 أونصة (مرتبط ببداية المباراة نظرًا لحقيقة أنه أثناء المباراة يمكن أن تتبلل الكرة، ونتيجة لذلك، تصبح أثقل قليلاً).
يتراوح ضغط الهواء بالداخل من 0.6 إلى 1.1 ضغط جوي أو من 600 إلى 1.2 ألف جرام لكل متر مربع. سم.
الاختلافات في وزن الكرة
ان التنوع بوزن الكرات يحدد الأماكن التي يمكن ممارسة هذه الرياضة فيها فعلى سبيل المثال، اللعب على العشب يتطلب استخدام كرة من مقاس 5 ، وفي حال ممارسة اللعبة في صالة مغلقة فيفضل ممارستها بكرة مقاس 4 ، تزن من 400 لـ 440 جم، أما للأطفال فينصح بأن يكون مقاس الكرة رقم 3 حيث يصل وزنها لـ340 جم.
مستقبل كرات القدم
يقع الإنتاج الرئيسي لمعدات الرياضة الأكثر شعبية في العالم في باكستان، حيث يتم تصنيع ما يقرب من 40% من جميع كرات كرة القدم. هناك منتجان كبيران آخران هما الصين والهند.
يخضع إنتاج الكرات المخصصة للبطولات الرسمية لرقابة صارمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وهو أمر منطقي تماما، لأن جودة المعدات تؤثر بشكل مباشر على جميع خصائص المباراة، بما في ذلك الترفيه وراحة اللاعبين أنفسهم.
ولهذا السبب، قام متخصصو FIFA بتطوير نظام لمراقبة الجودة، والذي يمثل في الواقع معيارًا مقبولاً بشكل عام بين الدول. الكرة التي تلبي المتطلبات المذكورة هنا تحصل على علامة اعتماد FIFA. بدون هذه العلامة، لا يمكنك ببساطة استخدامها في البطولات الرسمية. ولذلك فإن جميع الكرات المخصصة لمثل هذه الألعاب يجب أن تخضع لمجموعة من الاختبارات، حيث يتم فحص الخصائص الرئيسية للمنتج. بما في ذلك الوزن، والارتداد، والماء، والاستدارة، والختم، وما إلى ذلك.
تاريخ كرة القدم
نشأت كرة القدم كرياضة منظمة في إنجلترا في العقود الأولى من القرن التاسع عشر. في البداية، تم استخدام قربة الحيوانات المعالجة والمضخمة أو المحشوة بشكل خاص ككرة، وقد أدت دورها ككورة في ظروف الشوارع الصعبة.
أدى اختراع المطاط المفلكن عام 1838 والمطاط في عام 1855 إلى تغيير الوضع بشكل كبير نحو الأفضل. تدريجيا كان هناك انتقال إلى الكرات التي تتكون من عنصرين. الجزء الداخلي كان من المطاط والخارجي مصنوع من الجلد. وكانت الميزة المهمة بشكل خاص هي استخدام المطاط، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في القوة وزيادة مرونة الكرة. ونتيجة لذلك، بدأت ترتد عن الأرض وتركل بقوة أكبر.
ظهرت القواعد الرسمية لأول مرة في عام 1863، عندما تم إنشاء الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. تم تضمين متطلبات الكرة في الوثيقة بعد ذلك في عام 1872. السمة المميزة لهذه الرياضة هي عدم اجراء الكثير من التغييرات على القوانين لذلك، نادرًا ما يتم إجراء تغييرات كبيرة على القواعد وكذلك معايير كرة القدم.
بدأ الإنتاج التسلسلي لكرات كرة القدم في عام 1888. في بداية القرن العشرين، تم اختراع تصميم يتكون من 18 قطعة صغيرة من الجلد مخيطًا معًا. في بداية النصف الثاني من القرن الماضي، تم صنع كرة تتكون بالكامل من مواد اصطناعية، والتي مع مرور الوقت حلت محل الجلد الطبيعي، وهذا النوع هو المستخدم اليوم للعب كرة القدم.