https://sputnikarabic.ae/20240219/رئيس-أركان-الجيش-الإيراني-نأخذ-أدنى-التهديدات-على-محمل-الجد-1086219265.html

رئيس أركان الجيش الإيراني: نأخذ أدنى التهديدات على محمل الجد

رئيس أركان الجيش الإيراني: نأخذ أدنى التهديدات على محمل الجد

سبوتنيك عربي

صرح رئيس أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، بأن قواته المسلحة ملزمة بأخذ أدنى تهديد أو سيناريو على محمل الجد وتعد نفسها لهذه الأوضاع. 19.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-19T13:02+0000

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ونقلت وكالة "إرنا" عن باقري تصريحات جاءت في كلمته خلال مراسم انضمام سفينتي دورية قتاليتين الى بحرية الحرس الثوري الإيراني، شدد خلالها على أن الردع الدفاعي الإيراني خلق درعا مستقرا للأمن القومي والدفاع الوطني.ولفت باقري إلى أنه يجري حاليا اتخاذ مسار زيادة القدرة والجاهزية للقوات المسلحة الإيرانية، كما أن وزارة الدفاع مسؤولة أيضا عن دعم هذه القدرة.وتابع إن سرعة الوصول الى نتيجة الفكرة والبحث والإنتاج واستخدام السفن في البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لا مثيل لها بالنظر إلى المرافق والإمكانات المتاحة.وأشاد اللواء باقري بعملية صناعة السفن ذات التكنولوجيا العالمية التي تم تصميمها وإنتاجها وبناؤها وتشغيلها، قد تم تنفيذها بأكملها من قبل خبراء إيرانيين.واستنكر اللواء باقري مسألة أن الجيش الأمريكي كان قد خرج من المنطقة إلى حد ما، لكنه ظهر على الفور في المنطقة تحت ذرائع مختلفة وبطرق أخرى، مشيرًا إلى أن "الجيش الأمريكي وضع وجوده في البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر وغرب المحيط الهندي واستخدم حادثة 7 أكتوبر، لتحرير الشعب الفلسطيني المظلوم كذريعة لدعم جرائم الكيان الصهيوني القاتل للأطفال والوجود في المنطقة دون تردد".وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد صرح، أمس الأحد، بأن إيران لا توافق على وجود الأجانب في المنطقة بحجة حل المشكلات، مشيرًا إلى أن وجودهم لن يحل أي مشكلة، بل ستتفاقم المشكلة لشعوب وحكومات المنطقة.ونقلت وكالة "إرنا" عن رئيسي تصريحاته خلال استقباله الخميس مهر غريغوريان، نائب رئيس وزراء أرمينيا ورئيس الجانب الأرميني للجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين والوفد المرافق له.وأكد الرئيس الإيراني على إرادة كبار المسؤولين في إيران وأرمينيا لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية الحالية.

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