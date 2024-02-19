https://sputnikarabic.ae/20240219/وزير-فلسطيني-حماس-قبل-طوفان-الأقصى-ليست-كما-بعده-وإسرائيل-تبحث-عن-تجريف-للضفة-بذريعة-غزة-1086231160.html

وزير فلسطيني: حماس قبل طوفان الأقصى ليست كما بعده وإسرائيل تبحث عن "تجريف للضفة" بذريعة غزة

وزير فلسطيني: حماس قبل طوفان الأقصى ليست كما بعده وإسرائيل تبحث عن "تجريف للضفة" بذريعة غزة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الشؤون الاجتماعية في السلطة الفلسطينية وعضو المكتب السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تحاول استدراج... 19.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-19T19:56+0000

2024-02-19T19:56+0000

2024-02-19T19:56+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

اسرائيل

العالم العربي

حركة حماس

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وأوضح مجدلاني في حديثه لإذاعة "سبوتنيك" أن "إسرائيل تضمن تفوقها العسكري والسياسي والإعلامي في الضفة الغربية، ولذلك تقوم بكل ما يلزم من ممارسات من شأنها تفجير الوضع لأن هدفها الرئيسي مما يحصل هناك هو تقويض السلطة الفلسطينية وليس مواجهة بعض المجموعات المسلحة، كما تريد بالوقت ذاته الاستفادة من الحرب على غزة تجريف الوضع الفلسطيني في الضفة".وأكد مجدلاني أن المجتمع الدولي عاجز عن وقف العملية الإسرائيلية في رفح وليس إنه لا يرغب، موضحا أن هناك فرقا كبيرا بين الحالتين والسبب في ذلك يعود إلى الموقف الأمريكي الذي أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو في رفح، رغم أنه وضع بعض المحددات الشكلية غير الملزمة لإسرائيل وبالتالي فإن نتنياهو لن يعبء بها.أما عن التصريحات المصرية الأخيرة حول عدم تمثيل حماس للغالبية الفلسطينية، أوضح عضو منظمة التحرير الفلسطينية، أن الموقف المصري هو تصريح يعبر عن الرسمية المصرية ولا يعقل أن يتحدث وزير الخارجية خارج النطاق الرسمي وهذا الموقف لا يمس بدور مصر بالوساطة بين حماس وإسرائيل.وبين الوزير الفلسطيني أن انضمام "حماس" يتطلب تغييرا في تصوراتها السياسية، إضافة إلى ضرورة أن تحدد أهدافها الأساسية والمتمثلة بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/تموز، فضلا عن التزامها بسياسات منظمة التحرير الفلسطينية ومسارها السياسي، مشددا على أن كل من يظن أن حماس قبل "طوفان الأقصى" ستكون كذلك بعد انتهاء الحرب فهو واهم، مطالبا الحركة بضرورة مراجعة سياساتها وفقا للمتغيرات الدولية الحاصلة في العالم وأن تقوم بمراجعة شاملة لتضمن مستقبلها السياسي.وعن الدعوة الروسية للفصائل الفلسطينية للاجتماع في موسكو، أكد مجدلاني أنه وخلال وجوده في موسكو قبل أيام التقى بمسؤولين روس وأكد أن هناك ضرورة لهذه الاجتماعات ولكن يلزمها تحضير أكبر لضمان الخروج بمخرجات إيجابية، أما في الوقت الحالي فهناك حاجة إلى سد الفجوات قبل الجلوس على طاولة واحدة، رغم التقارب في بعض المواقف مع بعض الفصائل الفلسطينية.متحدث "فتح" لـ"سبوتنيك": نتعامل بإيجابية مع دعوة المصالحة الروسية ونقدر جهود موسكو لإنهاء الانقسام

https://sputnikarabic.ae/20240219/متحدث-الأونروا-لـسبوتنيك-الأوضاع-في-غزة-تنهار-والمساعدات-لا-تغطي-8-من-احتياجات-السكان-1086230805.html

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سبوتنيك عربي

العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي, حركة حماس