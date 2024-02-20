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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240220/البنتاغون-يفترض-العواقب-التي-تنتظر-أوكرانيا-دون-مساعدة-الولايات-المتحدة-1086266320.html
البنتاغون يفترض العواقب التي تنتظر أوكرانيا دون مساعدة الولايات المتحدة
البنتاغون يفترض العواقب التي تنتظر أوكرانيا دون مساعدة الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
قالت سابرينا سينغ، نائبة المتحدث باسم البنتاغون، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الأوكراني، دون استئناف المساعدة الأمريكية، سيتعين عليه تحديد المدن التي يمكنه... 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T20:41+0000
2024-02-20T20:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
العالم
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ودعت مجلس النواب، بعد مجلس الشيوخ، إلى الموافقة على طلب البيت الأبيض بمبلغ 60 مليار دولار، والذي بدونه لا تستطيع الولايات المتحدة مواصلة الإمدادات العسكرية.وقالت سينغ في مؤتمر صحفي" لن نتمكن من تقديم حزم المساعدات العسكرية الهامة هذه من مخصصات البنتاغون، وسيتعين على أوكرانيا اتخاذ خيارات وقرارات بشأن المناطق التي يمكنها الاحتفاظ بها مع ما لديها والشركاء الذين يواصلون إرسالها".أصدر القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، ليلة 17 فبراير/ شباط، الأمر بمغادرة أفدييفكا، بينما ذكرت وزارة الدفاع الروسية لاحقا أن الأمر صدر بعد يوم من بدء "الفرار غير المنسق للوحدات الأوكرانية من المدينة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محورين استراتيجيين في يوم واحد
https://sputnikarabic.ae/20240220/مصدر-لسبوتنيك-دول-الناتو-تدرك-أن-الصواريخ-البعيدة-المدى-المرسلة-لكييف-تقصف-منشآت-مدنية-روسية-1086263075.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

البنتاغون يفترض العواقب التي تنتظر أوكرانيا دون مساعدة الولايات المتحدة

20:41 GMT 20.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnikمقر البنتاغون
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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قالت سابرينا سينغ، نائبة المتحدث باسم البنتاغون، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الأوكراني، دون استئناف المساعدة الأمريكية، سيتعين عليه تحديد المدن التي يمكنه الاحتفاظ بها.
ودعت مجلس النواب، بعد مجلس الشيوخ، إلى الموافقة على طلب البيت الأبيض بمبلغ 60 مليار دولار، والذي بدونه لا تستطيع الولايات المتحدة مواصلة الإمدادات العسكرية.
وقالت سينغ في مؤتمر صحفي" لن نتمكن من تقديم حزم المساعدات العسكرية الهامة هذه من مخصصات البنتاغون، وسيتعين على أوكرانيا اتخاذ خيارات وقرارات بشأن المناطق التي يمكنها الاحتفاظ بها مع ما لديها والشركاء الذين يواصلون إرسالها".

وعلقت سينغ على استيلاء القوات الروسية على أفدييفكا، قائلة: "للأسف كان هناك انسحاب استراتيجي للقوات من أجل الحفاظ على المدفعية والذخيرة".

أصدر القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، ليلة 17 فبراير/ شباط، الأمر بمغادرة أفدييفكا، بينما ذكرت وزارة الدفاع الروسية لاحقا أن الأمر صدر بعد يوم من بدء "الفرار غير المنسق للوحدات الأوكرانية من المدينة".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي بيتروفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لسبوتنيك: دول الناتو تدرك أن الصواريخ البعيدة المدى المرسلة لكييف تقصف منشآت مدنية روسية
18:33 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محورين استراتيجيين في يوم واحد
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