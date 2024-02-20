https://sputnikarabic.ae/20240220/مصدر-لسبوتنيك-دول-الناتو-تدرك-أن-الصواريخ-البعيدة-المدى-المرسلة-لكييف-تقصف-منشآت-مدنية-روسية-1086263075.html
مصدر لسبوتنيك: دول الناتو تدرك أن الصواريخ البعيدة المدى المرسلة لكييف تقصف منشآت مدنية روسية
مصدر لسبوتنيك: دول الناتو تدرك أن الصواريخ البعيدة المدى المرسلة لكييف تقصف منشآت مدنية روسية
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن الرعاة الغربيين لنظام كييف يربطون استمرار الإمداد بالصواريخ القتالية الطويلة المدى بفعالية استخدامها لدى... 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T18:33+0000
2024-02-20T18:33+0000
2024-02-20T18:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف
العالم
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وأوضح المصدر: "يربط الرعاة الغربيون لنظام كييف استمرار الإمداد بالصواريخ القتالية طويلة المدى بأوكرانيا بفعالية تطبيقها العملي".وأشار المصدر إلى أن "كييف مطالبة بتقديم قائمة بالأهداف على أراضي روسيا وتبرير نفعية ضربهم".وأكد المصدر على ضرورة أنه "يجب أن تتم العملية والاستخدام القتالي للصواريخ الموردة إلى أوكرانيا تحت إشراف المتخصصين في الناتو، الذين يحولون بالفعل نظام كييف إلى منظمة إرهابية مثل داعش". مضيفا أن "كل هذا يشهد على المشاركة المباشرة للناتو في العمليات القتالية ضد القوات المسلحة الروسية".قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في وقت سابق، تعليقا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على بيلغورود، إنه يجب وقف الهجمات على الأهداف المدنية.وأوضح دوجاريك في مؤتمر صحفي: "لقد رأينا تقارير عن ضربات صاروخية على مدينة بيلغورود الروسية، ونكرر مرة أخرى أن الهجمات ضد المدنيين ومرافق البنية التحتية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، وغير مقبولة ويجب وقفها".وأعلنت وزارة الدفاع في الروسية أنه في 15 فبراير/ شباط، في حوالي الساعة 12.30 مساء، أسقط الدفاع الجوي 14 صاروخا أطلقتها أوكرانيا من طراز "آر إم-70" فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.كما أفاد مراسل "سبوتنيك"، بتعرض مركز التسوق في شارع بليخانوف، الذي يضم محل بقالة وصيدلية، لأضرار بالغة، وتحطمت النوافذ في مبنى المدرسة رقم 42 في شارع 60 ليت أوكتيابريا، وتضررت البنية التحتية للملعب.القوات الأوكرانية تنفذ اعتداء صاروخيا على مركز تسوق في بيلغورود ... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240220/شويغو-أظهرت-نتيجة-الهجوم-المضاد-الأوكراني-أن-أساليب-الحرب-الغربية-لا-تقود-للنصر--عاجل-1086258213.html
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كييف, العالم
مصدر لسبوتنيك: دول الناتو تدرك أن الصواريخ البعيدة المدى المرسلة لكييف تقصف منشآت مدنية روسية
أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن الرعاة الغربيين لنظام كييف يربطون استمرار الإمداد بالصواريخ القتالية الطويلة المدى بفعالية استخدامها لدى الجانب الأوكراني.
وأوضح المصدر: "يربط الرعاة الغربيون لنظام كييف استمرار الإمداد بالصواريخ القتالية طويلة المدى بأوكرانيا بفعالية تطبيقها العملي".
وأضاف المصدر: "دول الناتو التي تنقل مثل هذه الأسلحة تدرك جيدا أن نظام زيلينسكي يستخدم أساليب إرهابية، ويضرب أهدافا مدنية على الأراضي الروسية بهذه الصواريخ، ويقتل مواطنين روس عزّل".
وأشار المصدر إلى أن "كييف مطالبة بتقديم قائمة بالأهداف على أراضي روسيا وتبرير نفعية ضربهم".
وأكد المصدر على ضرورة أنه "يجب أن تتم العملية والاستخدام القتالي للصواريخ الموردة إلى أوكرانيا تحت إشراف المتخصصين في الناتو، الذين يحولون بالفعل نظام كييف إلى منظمة إرهابية مثل داعش". مضيفا أن "كل هذا يشهد على المشاركة المباشرة للناتو في العمليات القتالية ضد القوات المسلحة الروسية".
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في وقت سابق، تعليقا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على بيلغورود، إنه يجب وقف الهجمات على الأهداف المدنية.
وأوضح دوجاريك في مؤتمر صحفي: "لقد رأينا تقارير عن ضربات صاروخية على مدينة بيلغورود الروسية، ونكرر مرة أخرى أن الهجمات ضد المدنيين ومرافق البنية التحتية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، وغير مقبولة ويجب وقفها".
وأعلنت وزارة الدفاع في الروسية أنه في 15 فبراير/ شباط، في حوالي الساعة 12.30 مساء، أسقط الدفاع الجوي 14 صاروخا أطلقتها أوكرانيا من طراز "آر إم-70" فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
كما أفاد مراسل "سبوتنيك"، بتعرض مركز التسوق في شارع بليخانوف، الذي يضم محل بقالة وصيدلية، لأضرار بالغة، وتحطمت النوافذ في مبنى المدرسة رقم 42 في شارع 60 ليت أوكتيابريا، وتضررت البنية التحتية للملعب.