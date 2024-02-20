عربي
Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240220/مصدر-لسبوتنيك-دول-الناتو-تدرك-أن-الصواريخ-البعيدة-المدى-المرسلة-لكييف-تقصف-منشآت-مدنية-روسية-1086263075.html
مصدر لسبوتنيك: دول الناتو تدرك أن الصواريخ البعيدة المدى المرسلة لكييف تقصف منشآت مدنية روسية
مصدر لسبوتنيك: دول الناتو تدرك أن الصواريخ البعيدة المدى المرسلة لكييف تقصف منشآت مدنية روسية
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن الرعاة الغربيين لنظام كييف يربطون استمرار الإمداد بالصواريخ القتالية الطويلة المدى بفعالية استخدامها لدى... 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T18:33+0000
2024-02-20T18:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076218584_0:8:2953:1669_1920x0_80_0_0_6c9d9bd00c094a954f8b0b6b3e0163b2.jpg
وأوضح المصدر: "يربط الرعاة الغربيون لنظام كييف استمرار الإمداد بالصواريخ القتالية طويلة المدى بأوكرانيا بفعالية تطبيقها العملي".وأشار المصدر إلى أن "كييف مطالبة بتقديم قائمة بالأهداف على أراضي روسيا وتبرير نفعية ضربهم".وأكد المصدر على ضرورة أنه "يجب أن تتم العملية والاستخدام القتالي للصواريخ الموردة إلى أوكرانيا تحت إشراف المتخصصين في الناتو، الذين يحولون بالفعل نظام كييف إلى منظمة إرهابية مثل داعش". مضيفا أن "كل هذا يشهد على المشاركة المباشرة للناتو في العمليات القتالية ضد القوات المسلحة الروسية".قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في وقت سابق، تعليقا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على بيلغورود، إنه يجب وقف الهجمات على الأهداف المدنية.وأوضح دوجاريك في مؤتمر صحفي: "لقد رأينا تقارير عن ضربات صاروخية على مدينة بيلغورود الروسية، ونكرر مرة أخرى أن الهجمات ضد المدنيين ومرافق البنية التحتية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، وغير مقبولة ويجب وقفها".وأعلنت وزارة الدفاع في الروسية أنه في 15 فبراير/ شباط، في حوالي الساعة 12.30 مساء، أسقط الدفاع الجوي 14 صاروخا أطلقتها أوكرانيا من طراز "آر إم-70" فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.كما أفاد مراسل "سبوتنيك"، بتعرض مركز التسوق في شارع بليخانوف، الذي يضم محل بقالة وصيدلية، لأضرار بالغة، وتحطمت النوافذ في مبنى المدرسة رقم 42 في شارع 60 ليت أوكتيابريا، وتضررت البنية التحتية للملعب.القوات الأوكرانية تنفذ اعتداء صاروخيا على مركز تسوق في بيلغورود ... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240220/شويغو-أظهرت-نتيجة-الهجوم-المضاد-الأوكراني-أن-أساليب-الحرب-الغربية-لا-تقود-للنصر--عاجل-1086258213.html
كييف
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076218584_8:0:2737:2047_1920x0_80_0_0_d5bf0afc82c6e3cc1d239a52d287e8df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كييف, العالم
كييف, العالم

مصدر لسبوتنيك: دول الناتو تدرك أن الصواريخ البعيدة المدى المرسلة لكييف تقصف منشآت مدنية روسية

18:33 GMT 20.02.2024
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي بيتروفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي بيتروفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
© Sputnik . Sergey Baturin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن الرعاة الغربيين لنظام كييف يربطون استمرار الإمداد بالصواريخ القتالية الطويلة المدى بفعالية استخدامها لدى الجانب الأوكراني.
وأوضح المصدر: "يربط الرعاة الغربيون لنظام كييف استمرار الإمداد بالصواريخ القتالية طويلة المدى بأوكرانيا بفعالية تطبيقها العملي".
وأضاف المصدر: "دول الناتو التي تنقل مثل هذه الأسلحة تدرك جيدا أن نظام زيلينسكي يستخدم أساليب إرهابية، ويضرب أهدافا مدنية على الأراضي الروسية بهذه الصواريخ، ويقتل مواطنين روس عزّل".
وأشار المصدر إلى أن "كييف مطالبة بتقديم قائمة بالأهداف على أراضي روسيا وتبرير نفعية ضربهم".
وأكد المصدر على ضرورة أنه "يجب أن تتم العملية والاستخدام القتالي للصواريخ الموردة إلى أوكرانيا تحت إشراف المتخصصين في الناتو، الذين يحولون بالفعل نظام كييف إلى منظمة إرهابية مثل داعش". مضيفا أن "كل هذا يشهد على المشاركة المباشرة للناتو في العمليات القتالية ضد القوات المسلحة الروسية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال حفل افتتاح معرض آرميا - 2022 الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة باتريوت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
شويغو: أظهرت نتيجة "الهجوم المضاد" الأوكراني أن أساليب الحرب الغربية لا تقود للنصر
16:08 GMT
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في وقت سابق، تعليقا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على بيلغورود، إنه يجب وقف الهجمات على الأهداف المدنية.
وأوضح دوجاريك في مؤتمر صحفي: "لقد رأينا تقارير عن ضربات صاروخية على مدينة بيلغورود الروسية، ونكرر مرة أخرى أن الهجمات ضد المدنيين ومرافق البنية التحتية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، وغير مقبولة ويجب وقفها".
وأعلنت وزارة الدفاع في الروسية أنه في 15 فبراير/ شباط، في حوالي الساعة 12.30 مساء، أسقط الدفاع الجوي 14 صاروخا أطلقتها أوكرانيا من طراز "آر إم-70" فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
كما أفاد مراسل "سبوتنيك"، بتعرض مركز التسوق في شارع بليخانوف، الذي يضم محل بقالة وصيدلية، لأضرار بالغة، وتحطمت النوافذ في مبنى المدرسة رقم 42 في شارع 60 ليت أوكتيابريا، وتضررت البنية التحتية للملعب.
القوات الأوكرانية تنفذ اعتداء صاروخيا على مركز تسوق في بيلغورود ... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Саперы минобороны РФ ведут работы по разминированию в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:10 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. تقارير إسرائيلية بشأن مكان السنوار.. صور وفيديو09:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала