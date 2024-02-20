https://sputnikarabic.ae/20240220/رئيس-فنزويلا-يعلن-دعمه-لتصريحات-نظيره-البرازيلي-بشأن-الحرب-في-غزة-1086257372.html
رئيس فنزويلا يعلن دعمه لتصريحات نظيره البرازيلي بشأن الحرب في غزة
رئيس فنزويلا يعلن دعمه لتصريحات نظيره البرازيلي بشأن الحرب في غزة
سبوتنيك عربي
أيد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، التصريح الأخيرة للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي قارن فيه العملية الإسرائيلية في غزة... 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T16:01+0000
2024-02-20T16:01+0000
2024-02-20T16:01+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال مادورو، في برنامجه التلفزيوني "كون مادورو" (مع مادورو)، الذي يبثه التلفزيون الفنزويلي، إن "هتلر كان عبارة عن وحش صنعته النخب الغربية... وكما قال الرئيس لولا دا سيلفا، فإن الحكومة الإسرائيلية تفعل بالفلسطينيين نفس الشيء الذي فعله هتلر باليهود: يقضون عليهم".وأضاف الرئيس الفنزويلي أنه من الضروري "استعادة العدالة" في قطاع غزة.وهذه ليست التصريحات الأولى من نوعها للرئيس مادورو، فقد أكد في عدة محافل على مدار الأشهر الماضية على دعمه للشعب الفلسطيني وإدانته للحرب في قطاع غزة.وفال مادورو، بوقت سابق في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفنزويلية الرسمية، إن ما يحدث في قطاع غزة لا بد من إدانته باعتباره "إبادة جماعية خارجة عن السيطرة".وكان الرئيس البرازيلي، قد اتهم الأحد الماضي، إسرائيل، بارتكاب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشبّهاً ما تقوم به الدولة العبرية بمحرقة اليهود، إبان الحرب العالمية الثانية.وقال لولا، للصحافيين في أديس أبابا، حيث حضر قمة للاتحاد الأفريقي، إن "ما يحدث في قطاع غزة ليس حرباً، إنه إبادة"، مضيفاً "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ... في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود".واستدعت البرازيل، أمس الإثنين، سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بعد أن أعلنت إسرائيل أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، "شخصا غير مرغوب فيه"، على خلفية تصريحاته.
https://sputnikarabic.ae/20240218/الرئيس-البرازيلي-يشبه-ما-يحدث-في-غزة-بـفظائع-هتلر-1086193443.html
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نيكولاس مادورو, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار البرازيل , العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, طوفان الأقصى
نيكولاس مادورو, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار البرازيل , العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, طوفان الأقصى
رئيس فنزويلا يعلن دعمه لتصريحات نظيره البرازيلي بشأن الحرب في غزة
أيد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، التصريح الأخيرة للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي قارن فيه العملية الإسرائيلية في غزة بالمحرقة التي ارتكبها هتلر بحق اليهود.
موسكو - سبوتنيك. وقال مادورو، في برنامجه التلفزيوني "كون مادورو" (مع مادورو)، الذي يبثه التلفزيون الفنزويلي، إن "هتلر كان عبارة عن وحش صنعته النخب الغربية... وكما قال الرئيس لولا دا سيلفا
، فإن الحكومة الإسرائيلية تفعل بالفلسطينيين نفس الشيء الذي فعله هتلر باليهود: يقضون عليهم".
وأضاف الرئيس الفنزويلي أنه من الضروري "استعادة العدالة" في قطاع غزة.
وهذه ليست التصريحات الأولى من نوعها للرئيس مادورو، فقد أكد في عدة محافل على مدار الأشهر الماضية على دعمه للشعب الفلسطيني وإدانته للحرب في قطاع غزة.
وفال مادورو، بوقت سابق في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفنزويلية الرسمية، إن ما يحدث في قطاع غزة
لا بد من إدانته باعتباره "إبادة جماعية خارجة عن السيطرة".
وكان الرئيس البرازيلي، قد اتهم الأحد الماضي، إسرائيل، بارتكاب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشبّهاً ما تقوم به الدولة العبرية بمحرقة اليهود، إبان الحرب العالمية الثانية.
وقال لولا، للصحافيين في أديس أبابا، حيث حضر قمة للاتحاد الأفريقي، إن "ما يحدث في قطاع غزة ليس حرباً، إنه إبادة"، مضيفاً "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ... في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود".
واستدعت البرازيل، أمس الإثنين، سفيرها لدى إسرائيل
للتشاور بعد أن أعلنت إسرائيل أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، "شخصا غير مرغوب فيه"، على خلفية تصريحاته.