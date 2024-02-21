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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240221/دون-موافقة-مسبقة-جنود-أوكرانييون-يكشفون-سبب-فرارهم-من-أفدييفكا-1086295209.html
"دون موافقة مسبقة"... جنود أوكرانييون يكشفون سبب فرارهم من أفدييفكا
"دون موافقة مسبقة"... جنود أوكرانييون يكشفون سبب فرارهم من أفدييفكا
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية نقلا عن الجنود الأوكرانيين، اليوم الأربعاء، بفرار جنود اللواء 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية من أفدييفكا إلى جمهورية دونيتسك الشعبية،... 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T20:39+0000
2024-02-21T20:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضحت الصحيفة أن خروج القوات الأوكرانية من المدينة كان فوضويا وسيء التخطيط، وكما أشار أحد الجنود الأوكرانيين، الذي رغب في عدم الكشف عن هويته، إلى أن بعض الأفراد العسكريين، على سبيل المثال، أُمروا بالسيطرة على مواقع سبق أن دمرتها القوات الروسية أو استولت عليها. كما أشار قائد اللواء 53 للقوات المسلحة الأوكرانية المسمى سيرغي إلى أنه الجنود الأوكرانيين لم يتمكنوا جميعهم من الخروج من المدينة.وفي ليلة 17 فبراير، أصدر القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، الأمر بمغادرة أفدييفكا. ومع ذلك، ذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق أن الأمر صدر بعد يوم واحد من بدء الانسحاب غير المنسق للوحدات الأوكرانية من المدينة. وفي 17 فبراير/ شباط، حرر الجيش الروسي أفدييفكا بالكامل.صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم أمس الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من تنفيذ عملية لتحرير أفدييفكا بأقل الخسائروأكد الوزير على استمرار العمليات الهجومية بعد تحرير المدينة باتجاه الغرب، حيث تم تحرير 72 كيلومتراً مربعاً.وأشار شويغو إلى أنه بشكل عام، سيتم إدراج عملية تحرير المدينة في الكتب المدرسية لوزارة الدفاع.وتابع شويغو: "كلما طال أمد القتال في أوكرانيا أصبح الجيش الروسي أقوى وأكثر تجهيزا".القوات الروسية تتقدم على محور أفدييفكا وتسيطر على مواقع مفيدة تكتيكيا
https://sputnikarabic.ae/20240221/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-تعترف-بتقدم-روسيا-في-أوكرانيا-لكن-لا-تعتقد-أنها-حازت-الأفضلية-1086294444.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

"دون موافقة مسبقة"... جنود أوكرانييون يكشفون سبب فرارهم من أفدييفكا

20:39 GMT 21.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفادت صحيفة أمريكية نقلا عن الجنود الأوكرانيين، اليوم الأربعاء، بفرار جنود اللواء 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية من أفدييفكا إلى جمهورية دونيتسك الشعبية، دون الحصول على موافقة مسبقة، وذلك بعد عامين من الإرهاق.
وأوضحت الصحيفة أن خروج القوات الأوكرانية من المدينة كان فوضويا وسيء التخطيط، وكما أشار أحد الجنود الأوكرانيين، الذي رغب في عدم الكشف عن هويته، إلى أن بعض الأفراد العسكريين، على سبيل المثال، أُمروا بالسيطرة على مواقع سبق أن دمرتها القوات الروسية أو استولت عليها.

وأضاف الجندي في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" أن المقاتلين من اللواء 110 استنفدوا بعد خدمتهم لمدة عامين على الجبهة دون تناوب، وأجبرهم إرهاقهم على ترك مواقعهم "دون موافقة مسبقة".

كما أشار قائد اللواء 53 للقوات المسلحة الأوكرانية المسمى سيرغي إلى أنه الجنود الأوكرانيين لم يتمكنوا جميعهم من الخروج من المدينة.
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
الخارجية الأمريكية: واشنطن تعترف بتقدم روسيا في أوكرانيا لكن لا تعتقد أنها حازت الأفضلية
19:54 GMT
وفي ليلة 17 فبراير، أصدر القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، الأمر بمغادرة أفدييفكا. ومع ذلك، ذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق أن الأمر صدر بعد يوم واحد من بدء الانسحاب غير المنسق للوحدات الأوكرانية من المدينة. وفي 17 فبراير/ شباط، حرر الجيش الروسي أفدييفكا بالكامل.
صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم أمس الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من تنفيذ عملية لتحرير أفدييفكا بأقل الخسائر
وأكد الوزير على استمرار العمليات الهجومية بعد تحرير المدينة باتجاه الغرب، حيث تم تحرير 72 كيلومتراً مربعاً.
وأشار شويغو إلى أنه بشكل عام، سيتم إدراج عملية تحرير المدينة في الكتب المدرسية لوزارة الدفاع.
وتابع شويغو: "كلما طال أمد القتال في أوكرانيا أصبح الجيش الروسي أقوى وأكثر تجهيزا".
القوات الروسية تتقدم على محور أفدييفكا وتسيطر على مواقع مفيدة تكتيكيا
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