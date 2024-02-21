https://sputnikarabic.ae/20240221/دون-موافقة-مسبقة-جنود-أوكرانييون-يكشفون-سبب-فرارهم-من-أفدييفكا-1086295209.html

"دون موافقة مسبقة"... جنود أوكرانييون يكشفون سبب فرارهم من أفدييفكا

"دون موافقة مسبقة"... جنود أوكرانييون يكشفون سبب فرارهم من أفدييفكا

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة أمريكية نقلا عن الجنود الأوكرانيين، اليوم الأربعاء، بفرار جنود اللواء 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية من أفدييفكا إلى جمهورية دونيتسك الشعبية،... 21.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-21T20:39+0000

2024-02-21T20:39+0000

2024-02-21T20:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

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وأوضحت الصحيفة أن خروج القوات الأوكرانية من المدينة كان فوضويا وسيء التخطيط، وكما أشار أحد الجنود الأوكرانيين، الذي رغب في عدم الكشف عن هويته، إلى أن بعض الأفراد العسكريين، على سبيل المثال، أُمروا بالسيطرة على مواقع سبق أن دمرتها القوات الروسية أو استولت عليها. كما أشار قائد اللواء 53 للقوات المسلحة الأوكرانية المسمى سيرغي إلى أنه الجنود الأوكرانيين لم يتمكنوا جميعهم من الخروج من المدينة.وفي ليلة 17 فبراير، أصدر القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، الأمر بمغادرة أفدييفكا. ومع ذلك، ذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق أن الأمر صدر بعد يوم واحد من بدء الانسحاب غير المنسق للوحدات الأوكرانية من المدينة. وفي 17 فبراير/ شباط، حرر الجيش الروسي أفدييفكا بالكامل.صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم أمس الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من تنفيذ عملية لتحرير أفدييفكا بأقل الخسائروأكد الوزير على استمرار العمليات الهجومية بعد تحرير المدينة باتجاه الغرب، حيث تم تحرير 72 كيلومتراً مربعاً.وأشار شويغو إلى أنه بشكل عام، سيتم إدراج عملية تحرير المدينة في الكتب المدرسية لوزارة الدفاع.وتابع شويغو: "كلما طال أمد القتال في أوكرانيا أصبح الجيش الروسي أقوى وأكثر تجهيزا".القوات الروسية تتقدم على محور أفدييفكا وتسيطر على مواقع مفيدة تكتيكيا

https://sputnikarabic.ae/20240221/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-تعترف-بتقدم-روسيا-في-أوكرانيا-لكن-لا-تعتقد-أنها-حازت-الأفضلية-1086294444.html

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روسيا, العالم, رصد عسكري