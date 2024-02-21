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https://sputnikarabic.ae/20240221/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-غربي-العاصمة-دمشق-1086280846.html
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية غربي العاصمة دمشق
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية غربي العاصمة دمشق
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية غربي العاصمة دمشق. 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T11:27+0000
2024-02-21T11:44+0000
العالم العربي
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وقال مراسل "سبوتنيك" إن "العدوان الإسرائيلي الثاني هذا اليوم، حاول استهداف الضواحي الغربية للعاصمة السورية دمشق".وأضاف المراسل أن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل، محاولةً استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.وأوضح المراسل أن الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوية السوري تصدت للهجوم، وتمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المهاجمة.
https://sputnikarabic.ae/20240221/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجار-في-محيط-العاصمة-السورية-دمشق-1086271130.html
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العالم العربي
العالم العربي

مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية غربي العاصمة دمشق

11:27 GMT 21.02.2024 (تم التحديث: 11:44 GMT 21.02.2024)
© Sputnik . Aleksei Danitshev / الانتقال إلى بنك الصوردمشق
دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
© Sputnik . Aleksei Danitshev
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أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية غربي العاصمة دمشق.
وقال مراسل "سبوتنيك" إن "العدوان الإسرائيلي الثاني هذا اليوم، حاول استهداف الضواحي الغربية للعاصمة السورية دمشق".
القصف الإسرائبلي على منطقة كفرسوسة بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
صواريخ إسرائيلية تستهدف بناء سكنيا في حي كفرسوسة جنوبي دمشق... صور وفيديو
06:58 GMT
وأضاف المراسل أن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل، محاولةً استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.
وأوضح المراسل أن الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوية السوري تصدت للهجوم، وتمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المهاجمة.
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