https://sputnikarabic.ae/20240221/وزير-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-تطور-موقف-الاتحاد-الأفريقي-من-إسرائيل-مرتبط-بحجم-جرائم-الإبادة-الجماعية-1086289087.html
وزير فلسطيني لـ "سبوتنيك": تطور موقف الاتحاد الأفريقي من إسرائيل مرتبط بحجم جرائم الإبادة الجماعية
وزير فلسطيني لـ "سبوتنيك": تطور موقف الاتحاد الأفريقي من إسرائيل مرتبط بحجم جرائم الإبادة الجماعية
سبوتنيك عربي
ثمن أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، موقف الاتحاد الأفريقي من القضية الفلسطينية، والإجراءات التي اتخذها، والدعم السياسي للقضية، ولكلمة رئيس... 21.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-21T16:55+0000
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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن الاتحاد الأفريقي منذ العام الماضي وفي القمة الأفريقية التي عقدت في أديس أبابا، كان له بعض الإجراءات التقييدية المتصلة بوفد إسرائيل، وإشكالية دعوته ومشاركته في القمة الأفريقية وقتها.وأكد أن موقف الاتحاد هذا العام من إسرائيل تطور ارتباطا بحجم جرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة ضد الفلسطينيين.وأشار إلى أن هذا الموقف المتصاعد للعدوان، إضافة إلى التضامن العالمي من قبل الدول والشعوب بما في ذلك أفريقيا، كان لها دور كبير وتأثير على موقف الاتحاد الأفريقي هذا العام من مسألة عضوية إسرائيل.وأوضح أن الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأفريقي والدول العربية على رأسها الجزائر محل تقدير فلسطيني.وأدانت دول الاتحاد الأفريقي، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، معربة عن دعمها إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي.وقال البيان الختامي للقمة الـ37 للاتحاد الأفريقي التي انعقدت في أديس أبابا: "ندين بشدة إسرائيل، القوة العسكرية المحتلة، لحربها الوحشية على قطاع غزة في أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023، واستخدامها للقوة المفرطة وغير المتناسبة ضد 2.2 مليون مدني غير مسلح، ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن".وأضاف البيان: "نرفض الانتهاك الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة، من خلال استهداف المستشفيات والمراكز الطبية والمرافق الإعلامية، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، وندعم إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات".وأدان البيان "السياسات الإسرائيلية، المتمثلة في إجراءات العقاب الجماعي ضد المدنيين، وخاصة محاولات نقل سكان غزة قسراً إلى شبه جزيرة سيناء المصرية"، مشيرا إلى أن تلك السياسات تتطلب تدخلا واستجابة دولية فورية.وكان الاتحاد الافريقي قد علق عضوية إسرائيل لديه، فيما تم منع دخول الوفد الإسرائيلي، مقر الوزراء المشاركين في القمة. وقال إيبا كالوندو، المتحدث باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إن إسرائيل ليست مدعوة لحضور القمة.
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https://sputnikarabic.ae/20240221/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-تفاصيل-تعرض-أفيخاي-أدرعي-لمحاولة-طعن-قبل-شهر-1086287694.html
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حصري, الجزائر, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حصري, الجزائر, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وزير فلسطيني لـ "سبوتنيك": تطور موقف الاتحاد الأفريقي من إسرائيل مرتبط بحجم جرائم الإبادة الجماعية
حصري
ثمن أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، موقف الاتحاد الأفريقي من القضية الفلسطينية، والإجراءات التي اتخذها، والدعم السياسي للقضية، ولكلمة رئيس الوزراء الفلسطيني.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك
"، أن الاتحاد الأفريقي منذ العام الماضي وفي القمة الأفريقية التي عقدت في أديس أبابا، كان له بعض الإجراءات التقييدية المتصلة بوفد إسرائيل، وإشكالية دعوته ومشاركته في القمة الأفريقية وقتها.
وأكد أن موقف الاتحاد هذا العام من إسرائيل تطور ارتباطا بحجم جرائم الإبادة الجماعية
التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة ضد الفلسطينيين.
وأشار إلى أن هذا الموقف المتصاعد للعدوان، إضافة إلى التضامن العالمي من قبل الدول والشعوب بما في ذلك أفريقيا، كان لها دور كبير وتأثير على موقف الاتحاد الأفريقي هذا العام من مسألة عضوية إسرائيل.
وأوضح أن الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأفريقي والدول العربية على رأسها الجزائر محل تقدير فلسطيني.
وأدانت دول الاتحاد الأفريقي، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
، معربة عن دعمها إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي.
وقال البيان الختامي للقمة الـ37 للاتحاد الأفريقي التي انعقدت في أديس أبابا: "ندين بشدة إسرائيل، القوة العسكرية المحتلة، لحربها الوحشية على قطاع غزة في أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023، واستخدامها للقوة المفرطة وغير المتناسبة ضد 2.2 مليون مدني غير مسلح، ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن".
وأضاف البيان: "نرفض الانتهاك الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة، من خلال استهداف المستشفيات والمراكز الطبية والمرافق الإعلامية، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، وندعم إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات".
وأدان البيان "السياسات الإسرائيلية
، المتمثلة في إجراءات العقاب الجماعي ضد المدنيين، وخاصة محاولات نقل سكان غزة قسراً إلى شبه جزيرة سيناء المصرية"، مشيرا إلى أن تلك السياسات تتطلب تدخلا واستجابة دولية فورية.
وكان الاتحاد الافريقي قد علق عضوية إسرائيل لديه، فيما تم منع دخول الوفد الإسرائيلي، مقر الوزراء المشاركين في القمة. وقال إيبا كالوندو، المتحدث باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إن إسرائيل ليست مدعوة لحضور القمة.