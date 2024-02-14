https://sputnikarabic.ae/20240214/سفن-تنقل-شحنة-من-القمح-الروسي-إلى-دولة-عربية-في-أفريقيا-1086067330.html
سفن تنقل شحنة من القمح الروسي إلى دولة عربية في أفريقيا
سفن تنقل شحنة من القمح الروسي إلى دولة عربية في أفريقيا
أفادت الخدمة الصحفية للإدارة الإقليمية للجنة الإشراف الزراعي الروسية، اليوم الأربعاء، بشحن 26 ألف طن من القمح، لأول مرة، من أراضي مقاطعة كالينينغراد الروسية... 14.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-14T13:41+0000
2024-02-14T13:41+0000
2024-02-14T13:41+0000
اقتصاد
العالم العربي
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وأوضحت اللجنة في بيانها: "لأول مرة من أراضي مقاطعة كالينينغراد، يتم تصدير القمح الغذائي بكمية 26 ألف طن إلى جمهورية تونس على دفعات عبر السفن".وأشار البيان إلى أنه قبل الشحن، قام مختصون من اللجنة بتفتيش دفعات القمح، وسحب عينات مختارة، وأجروا جميع الدراسات اللازمة.وتعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في وقت سابق، على شراء 420 ألف طن من القمح الروسي والأوكراني، حسبما ذكرت صحيفة "الدستور".وبحسب الصحيفة، أبرمت العقود ضمن مناقصة عالمية، ومن المقرر أن يشحن القمح إلى مصر خلال الفترة من 29 فبراير/ شباط إلى 11 مارس/ آذار المقبل.وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أفاد في 19 آب/ أغسطس الماضي، بأن بلاده ستظل في حاجة إلى استيراد الأقماح من الخارج، بسبب الاستهلاك المحلي المتزايد بشدة، رغم ما تبذله الدولة المصرية من جهود لزيادة الأراضي الزراعية.
https://sputnikarabic.ae/20240214/لافروف-عملية-التخلص-من-الدولرة-تسير-على-قدم-وساق-1086060139.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم العربي
سفن تنقل شحنة من القمح الروسي إلى دولة عربية في أفريقيا
أفادت الخدمة الصحفية للإدارة الإقليمية للجنة الإشراف الزراعي الروسية، اليوم الأربعاء، بشحن 26 ألف طن من القمح، لأول مرة، من أراضي مقاطعة كالينينغراد الروسية إلى دولة تونس، حيث يتم نقل الحمولة عن طريق السفن.
وأوضحت اللجنة في بيانها: "لأول مرة من أراضي مقاطعة كالينينغراد، يتم تصدير القمح الغذائي بكمية 26 ألف طن إلى جمهورية تونس على دفعات عبر السفن".
وأشار البيان إلى أنه قبل الشحن، قام مختصون من اللجنة بتفتيش دفعات القمح، وسحب عينات مختارة، وأجروا جميع الدراسات اللازمة.
وأضاف البيان: "لقد ثبت أن العينات المسحوبة تتوافق تماما مع مواصفات الصحة النباتية في تونس، وأصدرت الوكالة ثلاث شهادات صحة نباتية للقمح الغذائي".
وتعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في وقت سابق، على شراء 420 ألف طن من القمح الروسي والأوكراني
، حسبما ذكرت صحيفة "الدستور".
وبحسب الصحيفة، أبرمت العقود ضمن مناقصة عالمية، ومن المقرر أن يشحن القمح إلى مصر خلال الفترة من 29 فبراير/ شباط إلى 11 مارس/ آذار المقبل.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أفاد في 19 آب/ أغسطس الماضي، بأن بلاده ستظل في حاجة إلى استيراد الأقماح
من الخارج، بسبب الاستهلاك المحلي المتزايد بشدة، رغم ما تبذله الدولة المصرية من جهود لزيادة الأراضي الزراعية.