https://sputnikarabic.ae/20240220/خبير-روسيا-تتجه-نحو-رقم-قياسي-جديد-لتصدير-القمح-في-موسم-2023-2024-1086256596.html

خبير: روسيا تتجه نحو رقم قياسي جديد لتصدير القمح في موسم 2023-2024

خبير: روسيا تتجه نحو رقم قياسي جديد لتصدير القمح في موسم 2023-2024

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس قسم تحليل السوق الزراعية في مؤسسة "روساغروترانس" (أكبر مشغل روسي في قطاع نقل البضائع الزراعية) إيغور بافينسكي، بأن إمكانات تصدير القمح الروسي في... 20.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-20T15:42+0000

2024-02-20T15:42+0000

2024-02-20T15:42+0000

روسيا

القمح

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0b/1064947733_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a6953a54dd908b2ef0c7fe4282786a62.jpg

وقال بافينسكي خلال المنتدى الدولي للحبوب 2024 في دبي: "وفقا لتقديراتنا، على الرغم من الزيادة الكبيرة في استهلاك القمح والصادرات المرتفعة القياسية، فقد ارتفع الاحتياطي النهائي للفترة 2022-2023 إلى 17.6 مليون طن. وهذا يخلق إمكانات للصادرات في موسم 2023-2024، على الرغم من انخفاض الحصاد، ووفقا لذلك، قد تصل صادرات القمح في الموسم الحالي إلى مستوى قياسي جديد-52.5 مليون طن".ومن المتوقع أن تصل إمدادات القمح، في الحجم الإجمالي لصادرات الحبوب، لمدة 8 أشهر من الموسم الحالي من يوليو/ تموز إلى فبراير/ شباط، لنحو 35.6 مليون طن (بالإضافة إلى 3.7 مليون طن على أساس سنوي). وتقدر صادرات الشعير لنفس الفترة بـ 5.98 مليون طن (لمدة 8 أشهر من الموسم السابق - 3.88 مليون طن) ، للموسم بأكمله - 7.2 مليون طن (والتي كانت 5.6 مليون طن)، وتوقعات الذرة - 4.46 مليون طن (كانت 2.7 مليون) و 6.2 مليون طن (والتي كانت 6 ملايين طن). يشغل القمح الشتوي نحو 17.3 مليون هكتار لحصاد 2024 (في عام 2023 كانت 16.4 مليون)، وهذه المساحة هي المؤشر الثاني بعد عام 2021. وفقا لروساغروترانس، قبل دخول فصل الشتاء، كان القمح الشتوي في حالة جيدة أو ممتازة في جميع مناطق زراعة المحاصيل. باستثناء جنوب شرق ستافروبول، حيث أثر الجفاف في الخريف الماضي على المحاصيل؛ وفي وقت لاحق، تم تجديد احتياطيات الرطوبة في التربة عن طريق هطول الأمطار في أشهر الشتاء.الطقس الحالي في البلاد مناسب في الغالب للمحاصيل الشتوية حتى الآن، إذ لا يتوقع حدوث أضرار كبيرة للمحاصيل الشتوية، وفي الوقت نفسه، في شمال وسط روسيا في منطقة الفولغا، على خلفية درجات حرارة التربة القريبة من الصفر والغطاء الثلجي الكثيف، هناك خطر ارتفاع درجة حرارة المحاصيل، ويضيف الخبراء أنه حتى في الأشهر المقبلة، يمكن أن يجلب الطقس الكثير من المفاجآت.قال وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي عبد الهادي الحويج لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، خلال مقابلة إن السلطات في شرق ليبيا تنوي التوصل إلى اتفاق بشأن توريد منتجات الحبوب من روسيا.وأضاف الوزير، ردا على سؤال حول التوصل إلى أي اتفاقيات بين ليبيا وروسيا بشأن الإمدادات الغذائية بأن "الحكومة تحاول تطوير هذا الاتفاق".وتابع قائلا: "فيما يتعلق بمسألة القمح هناك تأملات في هذا الجانب، ونحاول تطوير مثل هذا الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بواردات الحبوب من الجانب الروسي، وستصبح هذه القضية قريبا أولوية بالنسبة لنا".

https://sputnikarabic.ae/20240219/التموين-المصرية-نناقش-مع-موسكو-إنشاء-مركز-عالمي-بمنطقة-قناة-السويس-لتوزيع-القمح-الروسي-1086229467.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, القمح, العالم