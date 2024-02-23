https://sputnikarabic.ae/20240223/إسرائيل-تصادق-على-بناء-3-آلاف-وحدة-استيطانية-بالضفة-الغربية-1086333782.html

إسرائيل تصادق على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية

إسرائيل تصادق على بناء 3 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية

سبوتنيك عربي

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على الترويج لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية. 23.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-23T09:50+0000

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وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على بناء ما يزيد على 3000 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية، منها 2350 وحدة سكنية في مستوطنة "معاليه أدوميم" فقط.وتتوزع بقية الوحدات على مستوطنة كيدار بنحو 300 وحدة، ومستوطنة إفرات بنحو 694 وحدة، حيث أشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن مصادقة تل أبيب على بناء تلك الوحدات الاستيطانية ستثير غضب الإدارة الأمريكية، التي تحاول تهدئة الأوضاع في الأراضي المحتلة قبيل حلول شهر رمضان المبارك.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثر من 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240223/بعد-140-يوما-على-طوفان-الأقصى-نتنياهو-يقدم-رؤيته-لليوم-التالي-للحرب-1086329084.html

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