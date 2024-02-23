https://sputnikarabic.ae/20240223/متحدثة-عسكرية-إسرائيلية-توضح-أسباب-فرض-قيود-على-الحركة-قرب-الحدود-اللبنانية-1086349227.html

متحدثة عسكرية إسرائيلية توضح أسباب فرض قيود على الحركة قرب الحدود اللبنانية

متحدثة عسكرية إسرائيلية توضح أسباب فرض قيود على الحركة قرب الحدود اللبنانية

سبوتنيك عربي

صرحت إيلا واوية، نائبة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن "تل أبيب تريد تجريد "حزب الله" اللبناني من قدراته وتكبيده المزيد من الخسائر". 23.02.2024, سبوتنيك عربي

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2024-02-23T15:41+0000

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ولفتت واوية إلى أن "هذا هو السبب في فرض قيود على الحركة بالقرب من الحدود اللبنانية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء العالم العربي، اليوم الجمعة.وفرض الجيش الإسرائيلي قيودا على الحركة في مناطق ساسا والكوش وإيفن مناحيم وأدميت وعرب العرامشة، وأبلغ سكان الجليل الأعلى والغربي بتلك القيود، بحسب المتحدثة الإسرائيلية.وأوضحت واوية أن "إسرائيل تريد إعادة تشكيل الواقع الأمني في المنطقة حتى يتمكن سكانها من العودة إلى ديارهم التي تركوها منذ نحو 4 أشهر"، مضيفة: "لن نعود للواقع الأمني الذي كان قائما، قبل الـ7 من أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، عندما كان "حزب الله" يشكل خطرا على سكان المنطقة الشمالية لإسرائيل".وقالت نائبة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "إسرائيل ستستخدم مئات الطائرات لتسديد ضربات إلى العمق اللبناني عند الحاجة"، مضيفة، بالقول: "سيكون هناك ردا قويا ضد من يحاول تنفيذ نشاطات ضدنا ولن يقتصر الأمر على لبنان، وإنما يشمل سوريا وساحات أبعد".يذكر أن الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشهد قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من جهة و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، وذلك منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر الماضي.

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