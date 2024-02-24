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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240224/إعلام-أمريكي-يشكك-بأن-أوكرانيا--تنتصر-حتى-مع-المساعدة-الأمريكية-1086374908.html
إعلام أمريكي يشكك بأن أوكرانيا تنتصر حتى مع المساعدة الأمريكية
إعلام أمريكي يشكك بأن أوكرانيا تنتصر حتى مع المساعدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية، بأن أوكرانيا لا تتمتع بأي فرصة واقعية لتحقيق النصر الكامل على روسيا في الأعوام القليلة المقبلة، وسوف تؤدي عملية السلام الناجحة إلى تنازلات... 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T16:55+0000
2024-02-24T16:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "يحتاج المسؤولون الأمريكيون ... لأن يدركوا أنه حتى لو استمرت المساعدات، فليس هناك فرصة واقعية لتحقيق نصر كامل لأوكرانيا في العام المقبل أو العام الذي يليه".وأشارت إلى أنه إذا اتخذت أوكرانيا موقفاً دفاعياً، فسيتم تأجيل القضية الإقليمية حتى مفاوضات السلام المقبلة.وأضافت أن عملية السلام الناجحة في أوكرانيا ستتطلب بلا شك "تنازلات مؤلمة" من كييف والغرب. علاوة على ذلك، وبغض النظر عن مدى الألم الذي قد تكون عليه معاهدة السلام اليوم، فإنها سوف تكون أكثر إيلاماً إذا استمر الصراع وخسرت أوكرانيا.ضابط أمريكي: الجيش الأوكراني في حالة يرثى لها ولا يمكن الحديث عن "هجوم مضاد" جديدوتابعت صحيفة "تايم" الأمريكية: "لقد ضاعت الأراضي الأوكرانية المفقودة، ولا معنى لعضوية الناتو إذا لم يكن الحلف مستعدًا لإرسال قواته للقتال من أجل أوكرانيا ضد روسيا".وفي وقت سابق، قالت صحيفة " The Hill": ليس أمام أوكرانيا طريق لتحقيق النصر في هذه الحرب. وحتى الدعم الأمريكي لن يغير هذا الواقع". مشيرة إلى أن الوضع في كييف أصبح كارثيا.تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد عن أن واشنطن وبروكسل بدأتا تتعبان من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.ضابط ألماني سابق: يتعين على الغرب أن يتقبل حقيقة هزيمة القوات الأوكرانيةوفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20240224/تقرير-عسكري-غربي-يكشف-سر-نجاح-التقدم-الروسي-في-أوكرانيا-1086357320.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام أمريكي يشكك بأن أوكرانيا تنتصر حتى مع المساعدة الأمريكية

16:55 GMT 24.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفادت صحيفة أمريكية، بأن أوكرانيا لا تتمتع بأي فرصة واقعية لتحقيق النصر الكامل على روسيا في الأعوام القليلة المقبلة، وسوف تؤدي عملية السلام الناجحة إلى تنازلات مؤلمة من كييف والغرب.
وقالت الصحيفة: "يحتاج المسؤولون الأمريكيون ... لأن يدركوا أنه حتى لو استمرت المساعدات، فليس هناك فرصة واقعية لتحقيق نصر كامل لأوكرانيا في العام المقبل أو العام الذي يليه".
وأشارت إلى أنه إذا اتخذت أوكرانيا موقفاً دفاعياً، فسيتم تأجيل القضية الإقليمية حتى مفاوضات السلام المقبلة.

ووفقا للصحيفة فإن التكهنات بأن كييف قادرة على هزيمة روسيا والاستيلاء على شبه جزيرة القرم من خلال شن ضربات صاروخية بعيدة المدى هي فكرة جنونية، موضحة أنه من أجل تحقيق هذه الغاية، تحتاج أوكرانيا إلى ميزة في القوة البشرية والقوة النارية، وهي ميزة لا تمتلكها.

وأضافت أن عملية السلام الناجحة في أوكرانيا ستتطلب بلا شك "تنازلات مؤلمة" من كييف والغرب. علاوة على ذلك، وبغض النظر عن مدى الألم الذي قد تكون عليه معاهدة السلام اليوم، فإنها سوف تكون أكثر إيلاماً إذا استمر الصراع وخسرت أوكرانيا.
ضابط أمريكي: الجيش الأوكراني في حالة يرثى لها ولا يمكن الحديث عن "هجوم مضاد" جديد
وتابعت صحيفة "تايم" الأمريكية: "لقد ضاعت الأراضي الأوكرانية المفقودة، ولا معنى لعضوية الناتو إذا لم يكن الحلف مستعدًا لإرسال قواته للقتال من أجل أوكرانيا ضد روسيا".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تقرير عسكري غربي يكشف سر نجاح التقدم الروسي في أوكرانيا
07:08 GMT
وفي وقت سابق، قالت صحيفة " The Hill": ليس أمام أوكرانيا طريق لتحقيق النصر في هذه الحرب. وحتى الدعم الأمريكي لن يغير هذا الواقع". مشيرة إلى أن الوضع في كييف أصبح كارثيا.
تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد عن أن واشنطن وبروكسل بدأتا تتعبان من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
ضابط ألماني سابق: يتعين على الغرب أن يتقبل حقيقة هزيمة القوات الأوكرانية
وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.
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