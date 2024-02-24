https://sputnikarabic.ae/20240224/تحطم-مروحية-تابعة-للحرس-الوطني-الأمريكي-بولاية-ميسيسيبي-ومقتل-عسكريين-كانا-على-متنها-1086355541.html
تحطم مروحية تابعة للحرس الوطني الأمريكي بولاية ميسيسيبي ومقتل عسكريين كانا على متنها
تحطم مروحية تابعة للحرس الوطني الأمريكي بولاية ميسيسيبي ومقتل عسكريين كانا على متنها
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم ولاية ميسيسيبي الأمريكية، تيت ريفز، اليوم السبت، أن مروحية تابعة للحرس الوطني تحطمت في الولاية، مما أسفر عن مقتل عسكريين كانا على متنها. 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T03:12+0000
2024-02-24T03:12+0000
2024-02-24T03:12+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
مقتل عسكريين
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ريفز في بيان، "تحطمت اليوم مروحية من طراز أباتشي "إي إتش - 64 " تابعة للحرس الوطني في ميسيسيبي خلال رحلة تدريبية روتينية، ولسوء الحظ، لم يتمكن اثنان من رجال الحرس من النجاة".وأشار إلى أن المتخصصين يعملون حاليا في موقع الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20240224/مقاتلات-أمريكية-تعترض-منطادا-فوق-ولاية-يوتا-الأمريكية-1086355034.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مقتل عسكريين
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مقتل عسكريين
تحطم مروحية تابعة للحرس الوطني الأمريكي بولاية ميسيسيبي ومقتل عسكريين كانا على متنها
أعلن حاكم ولاية ميسيسيبي الأمريكية، تيت ريفز، اليوم السبت، أن مروحية تابعة للحرس الوطني تحطمت في الولاية، مما أسفر عن مقتل عسكريين كانا على متنها.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ريفز في بيان، "تحطمت اليوم مروحية من طراز أباتشي
"إي إتش - 64 " تابعة للحرس الوطني في ميسيسيبي خلال رحلة تدريبية روتينية، ولسوء الحظ، لم يتمكن اثنان من رجال الحرس من النجاة".
وأشار إلى أن المتخصصين يعملون حاليا في موقع الحادث.