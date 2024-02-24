https://sputnikarabic.ae/20240224/ضابط-أمريكي-سابق-يكشف-ما-أنجزته-القوات-الروسية-في-أفدييفكا-1086365547.html

ضابط أمريكي سابق يكشف ما أنجزته القوات الروسية في أفدييفكا

ضابط أمريكي سابق يكشف ما أنجزته القوات الروسية في أفدييفكا

سبوتنيك عربي

أفاد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، راي ماكغفرن، بأن الجيش الروسي قضى على نخبة مقاتلي "آزوف" الإرهابية (المحظورة في روسيا) في أفدييفكا،... 24.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-24T12:23+0000

2024-02-24T12:23+0000

2024-02-24T12:23+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "أرسل سيرسكي على الفور وحدة من قوات النخبة، كتيبة النازيين الجدد "آزوف"، لمساعدة القوات في أفدييفكا، وماذا حدث لهم؟ رصدهم الروس من الجو ودمروهم".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في مساء يوم 17 فبراير/ شباط الجاري، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات المسلحة الأوكرانية من المدينة.وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف، الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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