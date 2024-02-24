https://sputnikarabic.ae/20240224/لبنان-حان-الوقت-لإسرائيل-أن-تجرب-السلام-بديلا-عن-الحرب-والاحتلال-1086363678.html
لبنان: حان الوقت لإسرائيل أن تجرب السلام بديلا عن الحرب والاحتلال
لبنان: حان الوقت لإسرائيل أن تجرب السلام بديلا عن الحرب والاحتلال
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم السبت، عن ترحيبها بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول عدم قانونية بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي... 24.02.2024, سبوتنيك عربي
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ودعت الوزارة في بيان، المجتمع الدولي لزيادة الضغط على إسرائيل من خلال مواقف حازمة لوقف هذه الأعمال العدائية التي تقوض فرص السلام العادل والشامل والدائم.وأضافت أن السلام يجب أن مبنيا على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية الصادرة عن القمة العربية في بيروت عام 2002.وأشارت إلى أن كل القرارات الدولية والعربية تهدف إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.كما جددت الخارجية اللبنانية تأكيدها أن الحلول العادلة وحدها ستجلب السلام الى الشرق الأوسط، وتوقف التوتر والحروب المستمرة منذ أكثر من 76 عاماً، وتوفر الاستقرار.وأمس الجمعة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن أي توسيع للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية سيكون"غير متوافق مع القانون الدولي".وقال بلينكن في مؤتمر صحفي: "لقد كانت السياسة الأمريكية طويلة الأمد، في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، أن المستوطنات الجديدة تؤدي إلى نتائج عكسية للتوصل إلى سلام دائم".وأضاف: "المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي، وتحتفظ إدارتنا بمعارضة حازمة للتوسع الاستيطاني، وفي رأينا فإن هذا يضعف ولا يقوي أمن إسرائيل".
https://sputnikarabic.ae/20240223/نتنياهو-يهدد-بعمل-عسكري-ما-إمكانية-دخول-إسرائيل-بريا-إلى-لبنان؟-1086351461.html
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لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
لبنان: حان الوقت لإسرائيل أن تجرب السلام بديلا عن الحرب والاحتلال
أعربت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم السبت، عن ترحيبها بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول عدم قانونية بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ودعت الوزارة في بيان
، المجتمع الدولي لزيادة الضغط على إسرائيل من خلال مواقف حازمة لوقف هذه الأعمال العدائية التي تقوض فرص السلام العادل والشامل والدائم.
وأضافت أن السلام يجب أن مبنيا على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية الصادرة عن القمة العربية في بيروت عام 2002.
وأشارت إلى أن كل القرارات الدولية والعربية تهدف إلى قيام الدولة الفلسطينية
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما جددت الخارجية اللبنانية تأكيدها أن الحلول العادلة وحدها ستجلب السلام الى الشرق الأوسط، وتوقف التوتر والحروب المستمرة منذ أكثر من 76 عاماً، وتوفر الاستقرار.
وأتمت قائلة: "لقد حان الوقت لإسرائيل أن تجرب السلام كبديل للحرب والاحتلال".
وأمس الجمعة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن أي توسيع للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية سيكون"غير متوافق مع القانون الدولي".
وقال بلينكن
في مؤتمر صحفي: "لقد كانت السياسة الأمريكية طويلة الأمد، في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، أن المستوطنات الجديدة تؤدي إلى نتائج عكسية للتوصل إلى سلام دائم".
وأضاف: "المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي، وتحتفظ إدارتنا بمعارضة حازمة للتوسع الاستيطاني، وفي رأينا فإن هذا يضعف ولا يقوي أمن إسرائيل".