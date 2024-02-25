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https://sputnikarabic.ae/20240225/الدفاع-التركية-تعلن-تحييد-4-مسلحين-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1086389370.html
الدفاع التركية تعلن تحييد 4 مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
الدفاع التركية تعلن تحييد 4 مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، أن قواتها قامت بتحييد 4 مسلحين من حزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا والمصنف لديها كمنظمة إرهابية، وذلك خلال... 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T11:21+0000
2024-02-25T11:21+0000
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وقالت في بيان لها عبر منصة "إكس": "إن معركتنا ضد الإرهاب مستمرة بطريقة فعالة وحاسمة، لقد تم تحييد أربعة إرهابيين من حزب العمال الكردستاني تم العثور عليهم في منطقة غارا في شمال العراق خلال عملية جوية، إن عملياتنا ستستمر دون توقف".وأشار وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إلى أن الغارات الجوية السابقة التي شنتها أنقرة ضد حزب العمال الكردستاني، تم تنفيذها في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني، وأسفرت عن مقتل 77 مسلحا.وبدأ الصراع المسلح بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في عام 1984، ثم تجدد في عام 2015، وقد أنشأ التنظيم، الذي يسعى إلى إنشاء دولة كردية مستقلة، بما في ذلك على الأراضي التركية، قواعد في الأراضي العراقية والسورية بالقرب من الحدود التركية، حيث يستهدفها الجيش التركي بغارات برية وجوية.
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أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الدفاع التركية تعلن تحييد 4 مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

11:21 GMT 25.02.2024
© AFP 2023الجيش التركي
الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
الجيش التركي
© AFP 2023
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، أن قواتها قامت بتحييد 4 مسلحين من حزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا والمصنف لديها كمنظمة إرهابية، وذلك خلال عملية جوية في شمال العراق.
وقالت في بيان لها عبر منصة "إكس": "إن معركتنا ضد الإرهاب مستمرة بطريقة فعالة وحاسمة، لقد تم تحييد أربعة إرهابيين من حزب العمال الكردستاني تم العثور عليهم في منطقة غارا في شمال العراق خلال عملية جوية، إن عملياتنا ستستمر دون توقف".
وأشار وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إلى أن الغارات الجوية السابقة التي شنتها أنقرة ضد حزب العمال الكردستاني، تم تنفيذها في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني، وأسفرت عن مقتل 77 مسلحا.
وبدأ الصراع المسلح بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في عام 1984، ثم تجدد في عام 2015، وقد أنشأ التنظيم، الذي يسعى إلى إنشاء دولة كردية مستقلة، بما في ذلك على الأراضي التركية، قواعد في الأراضي العراقية والسورية بالقرب من الحدود التركية، حيث يستهدفها الجيش التركي بغارات برية وجوية.
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