https://sputnikarabic.ae/20240126/الجيش-التركي-يعلن-القضاء-على-5-عناصر-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1085451664.html

الجيش التركي يعلن القضاء على 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

الجيش التركي يعلن القضاء على 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، إن القوات التركية حيدت 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني خلال العمليات المستمرة شمالي العراق. 26.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-26T15:52+0000

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2024-01-26T15:52+0000

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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن الوزارة بيانا قالت فيه إن قواتها "تواصل بلا هوادة عملياتها شمالي العراق لتطهير المنطقة من عناصر حزب العمال الكردستاني".وأضاف البيان أن "القوات التركية تمكنت من تحييد تلك العناصر قبل أن يحققوا أهدافهم"، مشددا على أن عمليات الجيش التركي "مستمرة بكل عزيمة حتى لا يتبقى أي عنصر من حزب العمال الكردستاني في المنطقة".وكانت الدفاع التركية قد أعلنت، منتصف الشهر الجاري، مقتل 7 مسلحين من وحدات حماية الشعب الكردية شمالي سوريا، ليرتفع عدد المسلحين الأكراد الذين تم القضاء عليهم إلى 64 مسلحا شمالي سوريا والعراق، ضمن العملية التي أطلقها الجيش التركي ضد حزب العمال الكردستاني، عقب مقتل 9 من جنوده شمالي العراق، يوم الجمعة الماضية.وتواصل المقاتلات التركية غاراتها على مواقع حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية شمالي العراق وسوريا، منذ مقتل 9 جنود أتراك وإصابة 4 آخرين في هجوم لمسلحين أكراد على قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق، وهو ثالث هجوم تتعرض له القوات التركية في المنطقة، خلال أقل من شهر.يذكر أن حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، هما جماعتان كرديتان مسلحتان، تعتبرهما أنقرة منظمتين إرهابيتين لرغبتهما في إنشاء دولة كردية مستقلة تضم أراضٍ تركية.وينفذ الجيش التركي بشكل دوري عمليات جوية وبرية ضد المسلحين الأكراد شمالي العراق وسوريا، وكانت عملية "درع الفرات" واحدة من هذه العمليات العسكرية، التي تم إطلاقها في 2016-2017، وأسفرت عن تمركز قوات تركية بصفة دائمة شمالي سوريا، وتعتبر دمشق وجود القوات التركية على الحدود السورية غير قانوني، كما حثت أنقرة في مناسبات عديدة على سحب قواتها.

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https://sputnikarabic.ae/20231009/تركيا-تعلن-تحييد-162-مسلحا-من-حزب-العمال-الكردستاني-بغارات-شمالي-سوريا-والعراق--1081839746.html

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